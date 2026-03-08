Czyżby szykował się nam powrót karty RTX 3060 ?

Autor: Łukasz Wieczorek (djluke) 1

Aby zaradzić obecnym niedoborom procesorów graficznych spowodowanym wyższymi cenami pamięci VRAM, firma NVIDIA podobno przywraca do produkcji popularną serię budżetowych procesorów graficznych RTX 30. Jest to jeden z niewielu sposobów, aby producenci sprzętu mogli utrzymać stałą podaż i sprostać popytowi. RTX 3060 była jedną z najpopularniejszych kart graficznych ostatnich lat i do dziś jest jedną z najpopularniejszych kart według ankiety Steam Hardware Survey.







Chociaż wcześniejsze plotki głosiły, że RTX 3060 powróci na rynek w pierwszym kwartale 2026 roku, dokładny termin premiery nie został ujawniony. Ten pięcioletni procesor graficzny ma się pojawić na rynku za kilka tygodni, ponieważ według Board Channels, NVIDIA wyśle ​​karty RTX 3060 swoim partnerom między 10 a 20 marca. Partnerzy będą mogli następnie wysyłać karty według własnego uznania.



Karta RTX 3060 była dostępna w dwóch konfiguracjach pamięci: 8 GB i 12 GB. Obie były wyposażone w pamięć GDDR6, ale ta druga miała 196-bitową magistralę, a wariant 8 GB był ograniczony do 128 bitów. RTX 3060 12 GB cieszył się zatem większą popularnością wśród graczy, a biorąc pod uwagę obecne wymagania gier, karta 12 GB będzie bardziej odpowiednia. Raport nie precyzuje jednak, którą wersję NVIDIA ponownie wprowadzi na rynek. Możliwe, że firma wprowadzi na rynek zarówno wersję 8 GB, jak i 12 GB, ale musimy poczekać na kolejne raporty, aby to potwierdzić.







