Czy da się zdobyć unikalne skiny grając w CS:GO?

Counter-Strike: Global Offensive to ostatnia część serii jednej z najbardziej popularnych taktycznych strzelanek dla wielu graczy. CS:GO swoją popularność zawdzięcza świetnie zbalansowanej rozgrywce oraz specyficznej krzywej uczenia się występujących mikro- i makro-mechanik gry zapewniającej dziesiątki godzin zabawy zarówno nowym graczom, jak i starym weteranom.

Counter-Strike: Global Offensive jest też znany jako najciekawiej przemyślana implementacja półotwartej ekonomii dóbr cyfrowych. W CS:GO skiny, bo to o nich głównie mowa, nie mają żadnego wpływu na obrażenia, szybkostrzelność czy też celność broni. Jedyne, co zmieniają, to wygląd.





