Czy trzęsienie ziemi na Taiwanie wstrząśnie rynkiem IT?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj około godziny 07:58 czasu lokalnego, Tajwan nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7.4 w skali Richtera, które wystąpiło na wschodnim wybrzeżu i było odczuwalne w całym kraju, a także w południowo-wschodniej części Chin i południowej Japonii. Spowodowało to poważne zniszczenia w mieście Hualien na wschodnim wybrzeżu, gdzie znajdowało się epicentrum trzęsienia, a także w jego okolicach. Według doniesień na całej wyspie w wyniku trzęsienia ziemi zginęło dziewięć osób, a ponad 900 zostało rannych. Firmy TSMC, UMC, PSMC i Innolux wstrzymały niektóre swoje linie produkcyjne układów elektronicznych w parku naukowym Hsinchu na zachodnim wybrzeżu wyspy, chociaż uważa się, że było to krokiem zapobiegawczym, a nie spowodowanym rzeczywistymi zniszczeniami spowodowanymi trzęsieniem ziemi.







Czy wydarzenie to będzie miało wpływ na dostawy układów elektronicznych, jeszcze nie wiadomo. Na razie tylko firma Micron Technology poinformowała, że po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Tajwan 3 kwietnia, wszyscy pracownicy są bezpieczni, a w chwili obecnej przedsiębiorstwo ocenia wpływ ewentualnych zniszczeń na swoją działalność i łańcuch dostaw. Po zakończeniu tej oceny, klienci zostaną poinformowani o klientów o ewentualnych zmianach w zobowiązaniach.



Taiwan jest największym producentem układów pamięci, więc jakakolwiek dłuższa przerwa w dostawach tego komponentu niezbędnego do działania większości naszych komputerów i telefonów, czy też samochodów, może wygenerować duże braki dostaw w produkcji, a to znów wpłynie niewątpliwie na ceny gotowych produktów.

















źródło: TechPowerUP