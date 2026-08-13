Czym są pancerne normy w smartfonach Ulefone?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przeglądając oferty smartfonów czy tabletów często napotykamy tajemnicze skróty, jak IP68, IP69K, MIL-STD-810H, które dla użytkownika pozostają zagadką. Co naprawdę oznaczają, czym się różnią i jak przekładają się na realną odporność telefonu? Wyjaśniamy na przykładzie urządzeń marki Ulefone. Hasło „wodoodporny i wytrzymały" w kontekście smartfonów wydaje się być często naciągany. Ot, wystarczy chwila nieuwagi by strącić telefon na ziemię i często oznacza to konieczność wymiany ekranu. Dlatego aby się nie naciąć, warto przy kupnie urządzenia mobilnego zwracać uwagę czy i jaką certyfikację przeszły. Pozwoli nam to określić z czym tak naprawdę może zmierzyć się kupowany przez nas sprzęt.







Jedną z norm jaką możemy spotkać, jest IP68. Jej obecność świadczy o zakresie ochrony przed pyłem i wodą. Cyfra „6" oznacza pełną pyłoszczelność, a „8" - odporność na zanurzenie, zazwyczaj na głębokość ok. 1,5 m przez około 30 minut. Testy prowadzi się jednak w wodzie stojącej, więc norma nie gwarantuje ochrony podczas pływania czy kontaktu z wodą pod ciśnieniem, dlatego często łączy się ją z IP69K.



IP69K, to natomiast najwyższa klasa ochrony przed cieczą. Potwierdza odporność na strumień gorącej wody pod bardzo wysokim ciśnieniem - rzędu 80 - 100 barów i temperaturze do 80 stopni Celsjusza. W praktyce oznacza, że telefon wytrzyma mycie myjką ciśnieniową czy płukanie z błota, cementu lub chemikaliów.



W przypadku smartfonów pancernych powszechny jest skrót MIL-STD-810H. Opisuje on amerykański standard wojskowy o odporności mechanicznej i środowiskowej: upadki z wysokości, wibracje, skrajne temperatury, wilgotność. Warto zaznaczyć, że to zestaw metod testowych, a nie „certyfikat armii USA". Zazwyczaj proces certyfikacji wykonywany jest przez niezależne laboratoria na zlecenie producenta.



Jak wygląda to w praktyce? Przykładowo marka Ulefone łączy wszystkie trzy standardy w swoich urządzeniach. Flagowy Ulefone Armor 34 Pro spełnia jednocześnie normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H, a do tego oferuje akumulator 25500 mAh, ekran 6.95" FHD+ 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7300 oraz wbudowany projektor. Kierunek Ulefone jest nieprzypadkowy, ponieważ urządzenia skierowane są do pracowników budowy, magazynów, służb czy hobbystów outdoorowych, gdzie wytrzymałość mechaniczna, termiczna i przed cieczami w połączeniu z funkcjonalnością jest podstawą.



Smartfony oraz tablety Ulefone można zakupić w sieciach sklepów Media Expert, x-kom, Euro RTV AGD, Avans, Electro czy Faxtel.





















źródło: Info Prasowe - Ulefone