Dźwięk marki beyerdynamic w podróży samochodowej przyszłości...

Arkamys, światowy lider w zakresie zaawansowanego oprogramowania audio dla motoryzacji, zaprezentuje swój system dźwięku klasy premium na targach IAA Mobility 2025 w Monachium. System ten wyróżnia się sygnaturą dźwiękową marki beyerdynamic. Eksperci audio z Heilbronn wnieśli do projektu ponad 100 lat doświadczenia, by zaoferować kierowcom i pasażerom wciągające, wysokiej klasy brzmienie. Na stoisku Arkamys odwiedzający będą mogli doświadczyć działania prototypu i poczuć, jak dźwięk tworzy nowy wymiar przestrzeni w aucie. Premiera tego wspólnego projektu podczas IAA Mobility to dowód na przyszłościowe podejście obu marek do rozrywki samochodowej.







System audio klasy premium łączy rozwiązania technologiczne Arkamys – zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości dźwięku we wszystkich typach pojazdów – z dźwiękiem, który spełnia rygorystyczne standardy beyerdynamic. Efektem tej współpracy jest brzmienie o imponującej głębi przestrzennej i niezwykłej dbałości o szczegóły.



System wykorzystuje standardowe komponenty pojazdu – jednostkę centralną, wzmacniacze i głośniki – w oparciu o scentralizowaną architekturę i strojenie w czasie rzeczywistym, które dopasowuje dźwięk do konkretnych warunków akustycznych wnętrza auta. Wersja demonstracyjna przygotowana przez Arkamys pozwala użytkownikom na wybór jednego z trzech dedykowanych trybów: trybu studyjnego, trybu podcastowego oraz trybu na żywo, który można dostosować, by uzyskać wyjątkowo immersyjne doświadczenie słuchowe. Użytkownik może zmieniać m.in. natężenie basów i balans pomiędzy trybem immersyjnym a studyjnym, aby dostosować brzmienie do własnych preferencji.



Kolejny naturalny krok dla beyerdynamic

Wejście beyerdynamic do świata audio samochodowego nie jest zaskoczeniem. Firma od ponad 100 lat nieustannie eksploruje nowe obszary, oferując rozwiązania dźwiękowe skrojone na miarę. Portfolio produktów obejmuje mikrofony i wysokiej klasy słuchawki, które wyznaczają standardy w studiach nagrań, na scenie, w podróży czy podczas grania. Unikalną sygnaturę dźwiękową beyerdynamic można dziś usłyszeć niemal w każdej codziennej sytuacji. Wkroczenie w świat systemów samochodowych to kolejny etap rozwoju i nowy rozdział w historii mobilności.



Odkryj system dźwiękowy na stoisku Arkamys

Samochód pokazowy z wbudowanym systemem audio można testować na stoisku Arkamys przez cały czas trwania targów. Andreas Rapp oraz zespół Arkamys będą dostępni na miejscu, aby odpowiedzieć na pytania i przybliżyć szczegóły projektu.



- 9–12 września 2025 r.

- Hala A2, stoisko #B30

- Messe München, Niemcy



















źródło: Info Prasowe - Beyerdynamic