DALI VEGA - nowy sposób słuchania muzyki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DALI ogłasza wprowadzenie na rynek VEGA - bezprzewodowego systemu audio, oferującego najnowsze rozwiązania technologiczne, który na nowo definiuje możliwości, jakie oferuje bezprzewodowy system audio w jednym urządzeniu. Stworzony z myślą o nowoczesnym stylu życia i zaprojektowany tak, by zaspokoić potrzeby współczesnych, ceniących design melomanów, VEGA zapewnia niezwykły dźwięk DALI oparty na 43 latach doświadczenia w projektowaniu nagradzanych głośników. VEGA została opracowana z myślą o potrzebach słuchaczy muzyki ceniących design i oferuje konstrukcję, która łączy wysokiej klasy jakość dźwięku DALI z klasycznym wzornictwem. Jest to system audio stworzony dla tych, którzy pragną najlepszego możliwego brzmienia bez złożoności systemu hi-fi.







W ciągu pięciu lat badań i rozwoju VEGA firma DALI przeprowadziła również badania rynkowe, które potwierdziły, że popyt na wysokiej jakości system audio idzie w parze z potrzebą posiadania systemu typu „all-in-one”, który można wykorzystać w różnych przestrzeniach mieszkalnych.



Przełom technologiczny w dziedzinie audio

Każdy aspekt systemu VEGA został opracowany przez inżynierów firmy DALI, od przetworników po wzmacniacz i zaawansowane sterowanie DSP. System VEGA wyposażono w dziesięć przetworników opracowanych przez firmę, w tym ultralekkie 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe z miękką kopułką, wykorzystujące ferrofluid o niskiej lepkości oraz dużą komorę rezonansową w celu zmniejszenia częstotliwości rezonansowych. Przetworniki średnio-niskotonowe są rozmieszczone w konfiguracji tyłem do siebie. Taka konstrukcja zmniejsza rezonans obudowy, zapewniając jednocześnie wypełniający pomieszczenie dźwięk o wysokiej czystości i szczegółowości. Dzięki wzmocnieniu o mocy 400 W, rozdzielonemu na osiem kanałów po 50 W, oraz starannie zoptymalizowanym komponentom akustycznym, VEGA zapewnia dynamiczne i naturalne wrażenia odsłuchowe. Membrany z papieru i włókien drzewnych, zawieszenia o niskich stratach oraz pasywne radiatory basowe współpracują ze sobą, tworząc zrównoważone brzmienie z najlepszą w swojej klasie reprodukcją niskich częstotliwości. Kluczowym elementem wrażeń słuchowych zapewnianych przez VEGA jest DALI Adaptive Stereo Enhancement (ASE), autorska technologia opracowana przez firmę (zgłoszona do opatentowania), która tworzy szeroką, rozległą scenę dźwiękową z jednego głośnika. System dostosowuje się w czasie rzeczywistym do przychodzącego sygnału, zapewniając efekt panoramiczny, który wypełnia pomieszczenie bez wprowadzania nienaturalnych artefaktów.



Ekskluzywne opcje ustawienia lub powieszenia

VEGA została zaprojektowana z myślą o wszechstronności, zapewniając doskonałą wydajność niezależnie od miejsca ustawienia. Niezależnie od tego, czy głośnik stoi wolnostojąco, czy jest zamontowany na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej, automatycznie dostosowuje swoją moc wyjściową dzięki Adaptive Orientation Adjustment (AOA). Ten inteligentny system optymalizuje mapowanie stereo i dokładność przestrzenną w czasie rzeczywistym. Dodatkową elastyczność zapewniają konfigurowalne ustawienia rozmieszczenia, pozwalające użytkownikom dostosować dźwięk w zależności od odległości od ścian lub narożników. Zapewnia to spójną wydajność w szerokim zakresie środowisk mieszkalnych, od otwartych przestrzeni po bardziej kompaktowe wnętrza. Od salonu po kuchnię, od sypialni po jadalnię - możliwości rozmieszczenia VEGA zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć idealną przestrzeń odsłuchową.



Intuicyjne sterowanie

VEGA integruje popularny system strumieniowania i audio multiroom BluOS, umożliwiając bezprzewodowe odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości w całym domu. Użytkownicy mogą strumieniować muzykę, playlisty i radio internetowe z preferowanych serwisów, a także łączyć się z innymi urządzeniami obsługującymi BluOS, aby uzyskać w pełni zintegrowane wrażenia odsłuchowe. Oprócz strumieniowania bezprzewodowego VEGA obsługuje szeroki zakres wejść przewodowych i bezprzewodowych, w tym HDMI, analogowe i optyczne połączenia cyfrowe, a także audio USB i Bluetooth. Zapewnia to kompatybilność ze wszystkimi źródłami, od telewizorów po gramofony. Spotify Connect, Tidal Connect i Apple Airplay 2 dopełniają ten wszechstronny zestaw funkcji. Pięć przycisków preselekcji zapewnia natychmiastowy dostęp do ulubionych treści, a dodatkowe preselekcje są dostępne za pośrednictwem aplikacji BluOS. Wyrafinowany interfejs użytkownika, w tym inteligentny wyświetlacz OLED, który obraca się wraz z orientacją urządzenia, zapewnia łatwą obsługę.



Klasyka nowoczesnego designu

Wykończenia z prawdziwego forniru drewnianego, detale z anodowanego aluminium i specjalnie tkane materiały tworzą wyrafinowany, współczesny wygląd, który pasuje do każdego wnętrza. Dotykowe pokrętło głośności zapewnia płynne, wyważone działanie dzięki precyzyjnej konstrukcji mechanicznej. Pokrętło jest połączeniem szkła, akrylu i anodowanego aluminium i wykorzystuje mechanizm łożysk kulkowych klasy lotniczej, aby zapewnić doskonałe wrażenia dotykowe. VEGA będzie dostępna w wykończeniach Dark Oak i Natural Oak.



Model VEGA zostanie zaprezentowany w Wiedniu podczas ekskluzywnej prezentacji dla mediów w dniach 4 i 5 czerwca.

We wrześniu firma DALI wprowadzi model VEGA na wybrane rynki, a kolejne rynki dołączą do oferty w październiku i listopadzie.





























źródło: Info Prasowe - DALI