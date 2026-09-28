DOOM i World of Tanks łączą siły - Piekło na gąsienicach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bramy piekieł zostały otwarte, a legendarne uniwersum DOOM trafia do World of Tanks w ramach nowej specjalnej Przepustki bitewnej: DOOM – czas uzbroić się w BFG. Mroczne wydarzenie będzie dostępne w grze od 1 do 11 października i pozwoli czołgistom zwerbować kultowe postacie, zebrać kolekcję przedmiotów kosmetycznych inspirowanych serią DOOM, a także przejąć dowodzenia nad brutalnym czołgiem FV225 Collector z własnym stylem 3D „FV225 Mk. BFG”. Pięć postaci dołączy do World of Tanks jako dowódcy reprezentujący różne odsłony legendarnej serii DOOM. Gracze będą mogli wcielić się w kultowego bohatera w dwóch wersjach: retro Doomguya, będącego hołdem dla jego stylistyki z lat 90., oraz bezwzględnego Doom Slayera.







Razem z nim do stawki dołączą Samuel Hayden, Komandor Thira i Zdrajca. Zdrajca i Doom Slayer z atutami zerowymi będą dostępni wśród podstawowych nagród wydarzenia. Głosów wszystkim dowódcom użyczą oryginalni aktorzy dubbignowi z serii DOOM, a fani oryginalnego Doomguya rozpoznają jego charakterystyczne pomruki zaczerpnięte z klasycznej gry.

Specjalna Przepustka bitewna: DOOM wprowadza również do gry czołg FV225 Collector razem z jego ikonicznym stylem 3D „FV225 Mk. BFG” inspirowanym serią gier. Czerpiąc z kultowych broni dwulufowych znanych z uniwersum DOOM, ten budzący grozę pojazd wyróżnia się charakterystycznym wyglądem napędzanym energią Argent. Jego bliźniacze działa działają podobnie do uzbrojenia dostępnego w brytyjskich czołgach ciężkich, zapewniając siłę ognia godną samego Doom Slayera.



Czołgiści mogą też zdobyć wiele elementów personalizacji inspirowanych serią DOOM, w tym dwa zestawy dedykowanych dodatków 3D nawiązujących do różnych epok serii:

• Pamiątki Doomguya — hołd dla klasycznego wcielenia gry, zawierający ozdobę DOOM, Karabin maszynowy, Klasyczny HUD, Zestaw do likwidacji demonów oraz Skład piechoty morskiej.

• Walcz jak diabli — inspirowany współczesną trylogią DOOM, zawierający BFG9000, Wyrzutnię rakiet UAC, Cacodemona, Składzik Slayera oraz Zbroję Slayera.

Kolekcję uzupełniają inspirowane DOOMem style 2D, takie jak „Praetor”, „Maykr” oraz „Wieki CIemne”.



Aby dopełnić piekielnego doświadczenia, interfejs gry w trakcie trwania Specjalnej Przepustki Bitewnej: DOOM będzie zawierał kultową ścieżkę dźwiękową DOOM, a dowódcy otrzymają możliwość ozdobienia swoich ulubionych pojazdów napisem „IDDQD”. Gracze będą mogli również zdobywać tematyczne zestawy oraz wykonywać specjalne misje bojowe, aby odblokować jeszcze więcej nagród inspirowanych legendarną serią.

























źródło: Info Prasowe - Wargaming