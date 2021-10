DRAM Market Share 2020 - Kingston największym dostawcą DRAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kingston Technology ogłosił dzisiaj, że w najnowszym rankingu według przychodów opracowanym przez analityków z firmy TrendForce (dawniej DRAMeXchange), został uznany za największego zewnętrznego dostawcę modułów DRAM na świecie. Z badania wynika, że Kingston utrzymuje się na najwyższej pozycji i ma wg szacunków udział w rynku na poziomie 78,02% przy przychodach w wysokości 13.2 mld USD. Oznacza to wzrost przychodów o 2.03% rok do roku. Najnowszy ranking to zarazem 18. doroczne zestawienie z rzędu, w którym TrendForce przyznał firmie Kingston pierwszą pozycję.









Źródło: Info Prasowe / Kingston