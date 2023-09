Dahua C800A — nowe konsumenckie dyski SSD 2.5-cala

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sklepów trafiły właśnie nowe konsumenckie dyski SSD 2,5” od firmy Dahua. Modele z serii C800A przeznaczone są dla osób szukających budżetowego nośnika o obiecujących parametrach. Dahua C800A to seria dysków SSD 2.5” wyposażonych w interfejs SATA III 6 Gb/s. Produkty zostały oparte na pamięciach 3D NAND i mają zapewniać sekwencyjną prędkość odczytu do 550 MB/s oraz sekwencyjny zapis na poziomie 500 MB/s. Nośniki wyposażono w chip 3D od czołowych producentów, a także kontroler o wysokiej jakości. Ponadto cechują się prostą konstrukcją zapewniającą kompatybilność z komputerami desktopowymi, laptopami czy urządzeniami all-in-one.







Producent przygotował aż 12 różnych wariantów pojemnościowych dysków. Model Dahua C800A można zatem nabyć w wersji: 120 GB, 128 GB, 240 GB, 256 GB, 480 GB, 500 GB, 512 GB, 960 GB, 1000 GB, 2000 GB, 1 TB i 2 TB. Każdy użytkownik powinien więc bez problemu znaleźć wersję idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.



Warto zaznaczyć, że nowe dyski SSD 2.5” od firmy Dahua obsługują technologie TRIM oraz NCQ, a także wyróżniają się stosunkowo długim okresem gwarancji. Wybierając model o pojemności 500 GB lub większej można liczyć na 5 lat gwarancji producenta, natomiast nawet pozostałe, tańsze warianty objęte są 3-letnim okresem rękojmi.



Dyski SSD 2.5” Dahua C800A są już dostępne w polskich sklepach. Ich ceny zaczynają się od około 60 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia