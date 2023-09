Dahua E800 — nowa seria nośników SSD dla oszczędnych konsumentów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Półprzewodnikowe nośniki SSD na dobre wyparły już talerzowe dyski twarde z komputerów zwykłych użytkowników. Potwierdza to najnowsza oferta firmy Dahua, która wprowadziła do swojej oferty bardzo przystępne cenowo modele z serii E800. Dyski SSD 2.5” Dahua E800 łączą się z komputerem za sprawą interfejsu SATA III 6 Gb/s. Producent zastosował w nich pamięci 3D TLC, które powinny zagwarantować sekwencyjną prędkość odczytu do 550 MB/s oraz sekwencyjny zapis do 490 MB/s. SSD Dahua wyposażono w chip 3D od czołowych producentów, a także kontroler o wysokiej jakości. Ponadto cechują się prostą, typową dla 2.5-calowych nośników budową, a zatem można być spokojnym o łatwą instalację oraz kompatybilność z wieloma komputerami.







W sumie przygotowano trzy różne warianty pojemnościowe omawianych dysków. Mowa o modelach 128 GB (DHI-SSD-E800S128G), 256 GB (DHI-SSD-E800S256G) oraz 512 GB (DHI-SSD-E800S512G). Konsument może więc wybrać dysk idealny dla swoich potrzeb. Nośniki Dahua E800 obsługują technologie TRIM oraz NCQ, a ich średni okres międzyawaryjny (MTBF) oszacowano na 1.5 mln godzin.



Dyski SSD 2.5” Dahua E800 są już dostępne w polskich sklepach. Ich ceny zaczynają się już od około 60 PLN. Użytkownik może liczyć na 3-letnią gwarancję producenta.











Źródło: Info Prasowe - Entrymedia