Dahua E900 — przystępne cenowo nośniki M.2 NVMe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

W dzisiejszych czasach szybkie dyski M.2 NVMe stają się coraz bardziej przystępne. Wyraźnie widać to chociażby po ofercie firmy Dahua, która proponuje niedrogie, lecz bardzo atrakcyjne modele z serii E900 dla komputerów osobistych. Nośniki SSD Dahua E900 występują w popularnym formacie M.2 2280. Obsługują interfejs PCIe 3.0 x4 oraz wspierają protokół NVMe 1.3. Wszystkie produkty z tej serii zostały oparte na pamięciach 3D TLC i wysokowydajnym kontrolerze. Wedle zapewnień producenta są w stanie zapewnić sekwencyjny odczyt nawet do 2000 MB/s oraz sekwencyjny zapis do 1600 MB/s.







Ważnym elementem omawianych nośników jest metalowy radiator, który nie tylko dodaje produktom unikalnego charakteru, ale również dba o zachowanie niskich temperatur podczas pracy. Co więcej, dyski Dahua E900 wyposażone są w inteligentną technologię kontrolowania temperatury, dzięki czemu użytkownik powinien być spokojny o ich żywotność.



Nośniki obsługują technologie S.M.A.R.T, TRIM, NCQ, a także technikę korekcji błędów LDPC ECC. MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) został oszacowany przez producenta na 1,5 mln godzin. Warto wspomnieć również o rozsądnym okresie rękojmi. Wybierając każdy model z serii można liczyć na trzy lata gwarancji producenta, co jest standardem w tym segmencie.



Na ten moment producent oferuje cztery dyski z serii E900. Na stronie internetowej firmy wyróżnione są następujące warianty: SSD-E900N128G, SSD-E900N256G, SSD-E900N512G i SSD-E900N1TB. Jak widać po ich oznaczeniu, cechują się one pojemnością 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Każdy powinien zatem łatwo dopasować wersję do swoich potrzeb.



Nośniki SSD Dahua E900 są już dostępne w polskich sklepach. Ich ceny zaczynają się już od około 84 PLN za wersję 128 GB.



















Źródło: Info Prasowe - Entrymedia