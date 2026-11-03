Dahua LM27-E240C - Tanie 240 Hz i 1500R

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ceny komputerów zrobiły się koszmarnie chore, a wszystko to zasługa wzrostów cen pamięci, które w komputerze są niezbędne. RAM, karta graficzna i dyski SSD, wszystko to sumarycznie generuje nam absurdalne ceny za te podzespoły, więc często stajemy przed trudnym wyborem. Jeśli nie chcemy wydać worka pieniędzy lub zdecydujemy się tylko na zakup nowej karty graficznej, tak powiedzmy do 2000 złotych, to zakup wymarzonego, dużego monitora OLED może wydawać się bezsensowny, jeśli nasz akcelerator graficzny da radę wyświetlić jakąś sensowną ilość klatek na sekundę w maksymalnej rozdzielczości FullHD.





źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...