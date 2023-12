Dan Clark Audio E3 – słuchawki zamknięte z autorskim systemem AMTS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dan Clark Audio jest marką o niebywałym doświadczeniu praktycznym w konstruowaniu słuchawek. Dzięki temu producent ten doskonale wie, jakie konkretne detale konstrukcyjne wpływają na brzmienie, umiejąc o nie zadbać tak, aby osiągnąć oczekiwany rezultat soniczny. E3 to słuchawki zamknięte o bardzo przemyślanym strojeniu, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły zaoferować w pełni otwarty, eteryczny wręcz dźwięk. Czyli te cechy, które do tej pory kojarzone były tylko i wyłącznie ze słuchawkami otwartymi. W najnowszym modelu E3 zastosowano ten sam system AMTS, który poznaliśmy wcześniej we flagowych modelach takich, jak Stealth, Expanse, czy Corina.







AMTS to skrót od „Acoustic Metamaterial Tuning System” i oznacza wykorzystanie specjalnych meta-materiałów w celu uzyskania precyzyjnie, pieczołowicie dobranego strojenia słuchawek. To opatentowany element, który znajduje się pomiędzy przetwornikiem a uchem słuchacza. I integruje on falowody, kontrolę rozpraszania oraz rezonatory w taki sposób, aby uzyskać pełną kontrolę nad odtwarzaniem wyższych częstotliwości.



Przetworniki piątej generacji w technologii V-Planar

Dan Clark Audio E3 to także słuchawki korzystające z autorskiej technologii V-Planar, jaką amerykańska marka opracowała, aby podnieść jakość brzmienia swoich słuchawek planarnych na jeszcze wyższy poziom. V-Planar to specjalna geometria membrany pozwalająca na jej bardziej liniową pracę w szerokim zakresie wychyleń. To unikalne dla Dan Clark Audio rozwiązanie zostało opatentowane i w najnowszym modelu E3 znajduje się w swojej piątej, najnowszej i najlepszej zarazem odsłonie.



Od strony brzmieniowej technologia V-Planar oferuje połączenie gładkości, bogactwa barwy z niezwykle naturalnym i czytelnym oddaniem każdego detalu w naszej muzyce. W połączeniu zaś z systemem AMTS rozwiązanie to sprawia, że teraz słuchawki planarne posiadają zdolność oddania każdego, najdrobniejszego nawet szczegółu, która do tej pory zarezerwowana była jedynie dla modeli elektrostatycznych.



Perfekcyjne wykonanie i znakomita ergonomia

Ponieważ Dan Clark Audio rozpoczynał swoją przygodę ze słuchawkami od modyfikowania planarnych modeli marki Fostex, to doskonale też wie, co tak naprawdę istotne jest od strony ergonomicznej na co dzień. Słuchawki te posiadają specjalnie zaprojektowany, niezwykle wygodny i dopasowujący się pałąk. Wykonane są też z najlepszych elementów, takich, jak karbon, tytan oraz lotnicze aluminium.



Sprawia to, że uzyskujemy niezwykle lekkie słuchawki, które będą także bardzo wygodne i trwałe w realiach codziennego użytkowania. Od zewnętrznej strony zastosowano na ich muszlach szkło Gorilla Glass, przez które widać strukturę typu „mesh”, którą najczęściej spotkamy w słuchawkach otwartych. Ma to dodatkowo podkreślać właśnie ich charakter brzmienia oraz to, że są to słuchawki zamknięte tylko z nazwy. Bo ich brzmienie może de facto swoją transparentnością zaskoczyć bardzo wielu. Ze słuchawkami otrzymamy bardzo eleganckie trwałe etui transportowe oraz będziemy mogli je nabyć z szerokim wachlarzem kabli połączeniowych.



Słuchawki Dan Clark Audio E3 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 10990 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - MIP