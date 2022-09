Dan Clark Audio EXPANSE - Ewolucja i Rewolucja w Słuchawkach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki Dan Clark EXPANSE wyznaczają nowy standard w słuchawkach otwartych. Muzykalność słuchawek, scena dźwiękowa i komfort. Całkowicie nowy płaski przetwornik magnetyczny czwartej generacji DCA i przełomowy system strojenia akustycznego metamateriału, zapewniają oszałamiająco płynną prezentację, która wprowadza nową głębię i szerokość repertuaru muzycznego. Nowo przeprojektowany pałąk i system zawieszenia zapewnia niesłychaną ergonomie i wygodę. Wszystkie słuchawki podlegają falom stojącym w wyższych częstotliwościach, a te mogą sprawić, że wysokie tony będą szorstkie, męczące lub syntetyczne. AMTS to urządzenie inline opatentowane przez DCA, które umieszczone pomiędzy przetwornikiem a uchem rozwiązuje ten problem. Integruje w jedną zwartą strukturę falowody, kontrolę dyfuzji, fale ćwiartkowe i rezonatory Helmholtza.







W rezultacie wysokie fale stojące i ich częstotliwości są renderowane osiągając odświeżająco gładki, dokładny i szczegółowe przekaz we wszystkich gatunkach muzycznych. Przetwornik planarno-magnetyczny czwartej generacji firmy EXPANSE zapewnia najpłynniejsze, najbogatsze i najbardziej szczegółowe wrażenia odsłuchowe jakie udało się osiągnąć. Przetwornik EXPANSE jest o 20% większy niż sterownik E2 i wykorzystuje autorską technologię v-Planar w celu zmniejszenia zniekształceń oraz rozszerzenia i poprawy niskich częstotliwości.



EXPANSE na nowo definiuje „szczegóły”

Przetwornik planarny EXPANSE zapewnia niewiarygodnie niskie zniekształcenia w całym zakresie odsłuchu oferując poziom szczegółowości dostępny dotychczas tyko w wysokiej klasy słuchawkach elektrostatycznych. W przeciwieństwie do wielu słuchawek, w których „szczegół” jest tworzony przez przesadnie wysokie częstotliwości energii, AMTS firmy EXPANSE zapewnia wiodącą w branży rozdzielczość wolna od męczącego nacisku na górny rejestr do jakiego użytkownicy byli dotychczas przyzwyczajeni. Sterownik czwartej generacji wraz AMTS zapewniają wydajny dźwięk bez najmniejszego wysiłku. Od delikatnie szarpanej struny do najintensywniejszej dynamiki potęgowanej przez grę całej orkiestry poprzez dociążenie i atak stopy perkusyjnej do wybrzmiewania i zanikania elementów akustycznych uderzeń talerzy.



EXPANSE zapewnia niesamowitą równowagę, delikatność, dynamikę oraz bogatość w niuanse brzmieniowe, które sprawią, że sięgniesz po wszystkie swoje ulubione nagrania ponownie.

Scena dźwiękowa EXPANSE może konkurować nawet z najlepszymi słuchawkami otwartymi w kontekście głębi, szerokości i obrazowania. To bez wysiłkowe poczucie przestrzeni i rozmieszczenia instrumentów pozwala „zniknąć”, dzięki czemu z EXPANSE można po prostu zapomnieć o codziennym stresie, zrelaksować się i zaszyć się doświadczając prawdziwej muzycznej uczty.



EXPANSE Innowacje w zakresie projektowania mechanicznego

„Postanowiliśmy, że EXPANSE będą prawdziwą deklaracją projektową” – powiedział Dan Clark, założyciel i dyrektor generalny. „Wykonana ze stylowej matowej czerni skóra i obrabiane maszynowo aluminium, projekt EXPANSE ma swoje wzorce z samolotów Stealth i jest wykończony do poziomów, których można się spodziewać w najlepszych luksusowych samochodach.”



Najwyższej jakości czarny skórzany pałąk ma delikatne niebieskie szwy tworząc pikowany pasek na głowę, który jest nie tylko wspaniały ale jest również funkcjonalny i wygodny. Haftowane logo EXPANSE dodaje odrobinę koloru całej czerni.

Zniknęły mechaniczne suwaki do regulacji dopasowania słuchawek. Zaprojektowano natomiast stabilny, ale wygodny „samoregulujący system zawieszenia”, który pozwala na odpowiednie ustawienie słuchawek bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.



Dan Clark Audio produkuje jedne z najlżejszych słuchawek na świecie i EXPANSE nie są wyjątkiem. Przy wadze zaledwie 418 gramów EXPANSE to jedne z najlżejszych słuchawek super-premium na rynku. Nowe zamszowe i „skórzane” nauszniki, samoregulujące zawieszenie oraz lekka konstrukcja sprawiają, że EXPANSE są tak wygodne, że słuchając muzyki zapominasz, że słuchasz w słuchawkach. Dan Clarkk często mówił, że jeśli słuchawki nie są fizycznie wystarczająco wygodne do noszenia podczas długich sesji odsłuchowych to taki projekt jest po prostu wadliwy. Dlatego komfort jest najwyższym priorytetem i dlatego Dan Clark Audio wyprodukował jedne z najlżejszych i najwygodniejszych słuchawek w branży, od ultralekkich ważących 280 gramów Ether 2 do przełomowej ergonomii w serii Aeon. Ergonomiczny i stylowy kształt nauszników EXPANSE jest naturalnym rozszerzenie ergonomii Aeon 2. Do przechowywania lub podróży zastosowano elegancką i składaną konstrukcję gimbala znaną z Aeon 2, która po złożeniu tworzy zgrabną bryłę niewielkich rozmiarów, idealną do zabrania w podróż wraz z dedykowanym pokrowcem.



EXPANSE - KLUCZOWE FUNKCJE I KORZYŚCI

• Opatentowany akustyczny system strojenia metamateriału (AMTS) zapewnia bezprecedensową szczegółowość i klarowność wysokich częstotliwości jednocześnie oferując gładkość tonów i szczegółów

• Przetwornik v-Planar czwartej generacji z autorską membraną planarną i jednocześnie największą jaką do tej pory zastosowano w słuchawkach Dan Clark Audio, zapewnia wyjątkową dynamikę przy minimalnych zniekształceniach dla prawdziwej i naturalnej przyjemności słuchania

• Struktura przetwornika zoptymalizowana pod kątem technologii FEA i CFD oraz spójność w obu zwiększa siłę przetwornika zapewniając równomierność i wygładzenie przepływu akustycznego

• Całkowicie nowy, automatycznie dopasowujący się podwieszany pasek sprawia, że EXPANSE są bezproblemowe w noszeniu oferując niebywałą ergonomię rozkładając ciężar równomiernie na głowie.

• Pikowanie paska poprawia komfort i ogranicza gromadzenie się ciepła

• Wkładki z zamszu i skóry proteinowej zapewniają idealne dopasowanie z minimalnym naciskiem oferując przy tym delikatny z głową

• Konstrukcja miseczki z włóknem węglowym/aluminiowym minimalizuje wagę oraz zapewnia maksymalną sztywność

• Składane gimbale umożliwiają spakowanie EXPANSE w kompaktowe etui aby zapewnić bezpieczny i łatwy transport

• Bezkompromisowe wzornictwo przemysłowe wykorzystuje aluminium, włókno węglowe i tytan dzięki czemu słuchawka efektownie się prezentuje przy jednoczesnym zapewnienie maksimum wytrzymałości i minimum ciężaru.

• EXPANSE został zaprojektowany i jest ręcznie składany w San Diego w Kalifornii



Słuchawki Dan Clark Audio EXPANSE trafią na rynek Polski jeszcze w październiku i będą dostępne do odsłuchu w sklepach HiFiPRO oraz MP3Store. Sugerowana cena detaliczna DCA EXPANSE z podstawowym kablem wynosi 19990 PLN brutto.



Zapraszamy również do odwiedzenia strefy słuchawkowej na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas wystawy Audio Video Show w dniach 28‑30.10.2022 gdzie będzie można ich posłuchać na stoisku zorganizowanym pod patronatem forum.mp3store.pl



































Źródło: Info Prasowe / MIP