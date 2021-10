Dan Clark Audio Stealth – słuchawki zamknięte z technologią AMTS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsze słuchawki marki Dan Clark Audio są kulminacją całej wiedzy, doświadczenia oraz know-how tej amerykańskiej marki, która zdążyła sobie wyrobić znakomitą renomę w wymagającym świecie najwyższej klasy słuchawek. Model Stealth to flagowe i jednocześnie zamknięte słuchawki planarne, które redefiniują na nowo poziom brzmienia osiągalny dla tego typu konstrukcji. A przy tym posiadają nie tylko najdoskonalsze, czwartej już generacji, przetworniki specjalnie zaprojektowane dla modelu Stealth przez Dan Clark Audio, ale też przełomową technologie AMTS (Acoustic Metamaterial Tuning System) sprawiającą, że brzmienie tych słuchawek nie ma sobie równych.







Jak to w przypadku tej amerykańskiej marki bywa – zadbano nie tylko o właściwości soniczne, ale także o kwestie praktyczne. Skonstruowano na nowo pałąk, a w konstrukcji słuchawek zastosowano wiele praktycznych

i innowacyjnych jednocześnie rozwiązań wraz z najlepszymi materiałami.



W Dan Clark Audio podczas wieloletnich prac badawczych zidentyfikowano wiele odwiecznych problemów w słuchawkach, które inni producenci woleli przemilczeć. Jednym z nich jest bardzo istotny problem fal stojących w zakresie wysokich częstotliwości, których skutkiem bywa często ostre, męczące i syntetyczne brzmienie w tym zakresie. AMTS rozwiązuje ten problem raz na zawsze. Jest to specjalnie zaprojektowany element znajdujący się pomiędzy przetwornikiem a uchem słuchacza. Integruje on w sobie falowody, kontrolę rozpraszania, rezonatory Helmholtza oraz rezonatory ćwierćfalowe w jednej, kompaktowej strukturze.



Elementy rozpraszające redukują znaczną część fal stojących, natomiast rezonatory działają, jako filtry szeroko oraz wąskopasmowe. Prowadzi to do wyeliminowania zafalowań charakterystyki w zakresie średnich oraz wysokich częstotliwości. Inaczej rzecz ujmując, efektem sonicznym działania systemu AMTS jest zwiększona nie tylko gładkość, ale i jednocześnie precyzja brzmienia. A to z kolei sprawia, że słuchawki te okazują się oferować niebywały wręcz poziom realizmu przekazu.



Najnowsze przetworniki, specjalnie opracowane dla modelu Stealth, to nie tylko zastosowanie autorskiej i opatentowanej technologii v-Planar, która znacząco obniżą zniekształcenia harmoniczne i zapewnia fenomenalną wręcz reprodukcję najniższych składowych. W modelu Stealth przetwornik jest także o 20% większy od stosowanego wcześniej przetwornika E2 a jednocześnie ma całkowicie przeprojektowany system zawieszenia. Ten ostatni zapewnia taki sam poziom napięcia membrany na całej jej powierzchni, co z kolei bezpośrednio przekłada się na zachowanie tłokowej pracy w całym zakresie pasma audio. Zastosowano także zaprojektowany z użyciem technologii FEA i CFD zoptymalizowany układ magnetyczny posiadający zaokrąglone krawędzie dla płynniejszego przepływu powietrza. Jednocześnie najnowsze przetworniki zostały opracowane tak, aby osiągnąć jeden cel: fascynujące, bogate, precyzyjne a jednocześnie gładkie i pozbawione jakichkolwiek przebarwień brzmienie.



Ponieważ najnowsze przetworniki planarne oferują niewiarygodnie wręcz niskie zniekształcenia w całym zakresie pasma akustycznego, słuchawki Dan Clark Audio Stealth oferują poziom detali, który do tej pory zarezerwowany był wyłącznie dla konstrukcji elektrostatycznych. Jednocześnie nasz najnowszy model nie generuje sztucznych szczegółów poprzez nienaturalne uwypuklenie pewnych części wysokich tonów. Dan Clark Audio Stealth kroczy zupełnie inną drogą, korzystając z rewolucyjnej technologii AMTS, która sprawia, że teraz wysokie tony są wreszcie wolne od wielu zupełnie niepotrzebnych rezonansów, które możemy spotkać w innych słuchawkach.



Otrzymujemy wreszcie słuchawki, których brzmienie jest całkowicie niewymuszone, które potrafią oddać nie tylko każdy szczegół, ale i całościową esencję muzyki, a jednocześnie robią to w sposób zupełnie naturalny. Co więcej, kolejnym aspektem, w jakim Dan Clark Audio Stealth burzy schematy – to generowanie przestrzeni. Bo w tej kategorii, jeżeli chodzi o głębokość i szerokość sceny oraz zdolność holograficznego obrazowania wydarzeń – Stealth może śmiało konkurować z najlepszymi konstrukcjami otwartymi! A pamiętajmy, że mamy tutaj dodatkowo korzyć z izolacji, jaką zapewnia konstrukcja zamknięta.



Co równie istotne, Dan Clark Audio tworzy jedne z najlżejszych słuchawek na świecie. I tutaj model Stealth nie jest wyjątkiem. Przy wadze 418 gramów są to jedne z najlżejszych słuchawek w stratosferze hi-endu. Mało tego, nowa konstrukcja pałąka oferuje niezrównany komfort, co zapewnia możliwość wielogodzinnego delektowania się naszą ulubioną muzyką.



Sugerowana cena detaliczna brutto modelu Dan Clark Audio Stealth wynosi 18999 PLN z 1.8 metrowym kablem VIVO oraz 19999 PLN z 3 metrowym kablem VIVO. Słuchawki Dan Clark Audio Stealth, dostępne są w wybranych sklepach audio a po uprzednim umówieniu się, można odsłuchać w sieci sklepów MP3Store i HiFiPRO.





Najważniejsze cechy modelu Stealth

• Opatentowany system tuningu akustycznego z wykorzystaniem metamateriałów (AMTS), który zapewnia niezrównaną czystość

i detaliczność w zakresie wysokich tonów

• Całkowicie nowe przetworniki 4-tej generacji z autorską technologią

v-Planar, które są jednocześnie największymi dotychczas przetwornikami

• Poprawiony system zawieszenia membrany, zapewniający jej równomierny naciąg

• Układy magnetyczne zaprojektowane z użyciem technologii FEA i CFD zapewniające jednorodność pola magnetycznego

• Zupełnie nowa konstrukcja pałąka, który sam dostosowuje się do głowy słuchacza, co znacząco poprawia komfort użytkowania

• Perforowany pasek pałąka, który równomiernie rozkłada się na całej głowie

• Pady ze skóry proteinowej, które są nie tylko przyjemne w dotyku, ale także zapewniają minimalny nacisk

• Konstrukcja muszli wykonana z karbonu i aluminium, co bezpośrednio przekłada się na wysoką sztywność i niską masę

• Bezkompromisowa industrialna konstrukcja wykorzystująca tak zaawansowane materiały, jak karbon, tytan i aluminium dla uzyskania maksymalnej trwałości przy niskiej masie

• Model Stealth jest składany ręczne w San Diego w Kaliforni i posiada znakomite wsparcie techniczne

































Źródło: Info Prasowe / MIP