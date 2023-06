Dan Clark CORINA - wysokiej klasy słuchawki elektrostatyczne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Dan Clark po raz kolejny udowadnia, że żadna technologia słuchawkowa nie jest mu obca i dotyczy to także słuchawek elektrostatycznych, a teraz wprowadza najnowszy model oparty na tej samej technologii o nazwie Corina, który dodatkowo posiada autorskie rozwiązanie AMTS, czyli system dostrajania akustycznego oparty o meta-materiały. W Dan Clark Audio Corina zastosowano rozwiązanie znane pod nazwą AMTS („Advanced Metamaterial Tuning System”), będące jedną z przełomowych innowacji marki Dan Clark Audio. Rozwiązanie to zostało pierwszy raz wprowadzone w słuchawkach Stealth i Expanse, a teraz – znalazło zastosowanie w najnowszym, elektrostatycznym modelu. Dzięki AMTS wyeliminowano zafalowania charakterystyki oraz inne anomalie tak często występujące nawet w bardzo drogich i flagowych słuchawkach.







Dzięki umiejętnemu połączeniu systemu AMTS z wysokiej klasy przetwornikami uzyskano gładką charakterystykę w zakresie nie tylko środka i góry pasma, ale także w pozostałych podzakresach. Wyeliminowano wszystkie piki oraz zapadnięcia charakterystyki, uzyskując nie tylko neutralność, ale i naturalność przekazu. Uzyskane w ten sposób brzmienie jest połączeniem szybkości i gładkości, a przy tym jest nasycone i precyzyjne zarazem.



DCA Corina – nowa generacja słuchawek elektrostatycznych

Wiele słuchawek elektrostatycznych na rynku znanych jest ze swojej ogromnej szczegółowości i szybkości, jednakże słuchacze często zwracali też uwagę na to, że słuchawki tego typu często mają balans zbytnio przesunięty w stronę wysokich tonów. Dlatego w Dan Clark Audio postanowiono na nowo podejść do brzmienia uzyskiwanego właśnie z technologii elektrostatycznej. Połączono wszelkie zalety tej technologii jednocześnie kładąc nacisk na lepiej zarysowany, dynamiczny i kontrolowany bas oraz bogatą, nasyconą średnicę. DCA Corina dokładają do tego zestawu naturalną barwę oraz namacalne wokale. A to sprawia, że na tych słuchawkach elektrostatycznych każdy rodzaj muzyki zabrzmi zjawiskowo – włącznie z rockiem i elektroniką!



Specjalnie opracowane parowane przetworniki

W Corinach zastosowano zupełnie nowe przetworniki o średnicy 88 mm. Zapewniają one odpowiedni zapas dynamiki w zakresie niskich częstotliwości oraz niskie zniekształcenia w całym paśmie. Posiadają też zupełnie nowy, opracowany od podstaw system zawieszenia. Dba on o to, aby membrany były równomiernie naprężone, co bezpośrednio przekłada się na powtarzalne parametry przetworników. Ponadto same przetworniki są pieczołowicie dobierane w pary. A to z kolei zapewnia doskonałe obrazowanie źródeł pozornych i wyraziste, holograficzne budowanie sceny dźwiękowej.



Najlepsze materiały i nowe pady

Specjalnie do tych słuchawek zaprojektowano także zupełnie nowe pady. Posiadają one powierzchnię z syntetycznego zamszu. Materiał ten dzięki własnościom oddychającym doskonale sprawdzi się przy dłuższych, wielogodzinnych odsłuchach. W Dan Clark Audio wzięto pod uwagę również to, że pady w słuchawkach decydują nie tylko o komforcie, ale są istotnym elementem składającym się na brzmienie. Dlatego też pady w DCA Corina zostały nie tylko zaprojektowane konkretnie pod ten rodzaj słuchawek, ale są również – podobnie, jak przetworniki – parowane ze sobą.



Całości dopełnia subtelny i elegancki a jednocześnie industrialny design do którego stworzenia wykorzystano również wyjątkowe materiały. Zastosowano tutaj nowy pałąk, który sam dopasowuje się do kształtu głowy, a niektóre elementy wykonane są z tak wytrzymałych materiałów, jak chociażby stop tytanu.



Słuchawki Dan Clark Audio Corina dostępne już są w sieci sklepów HiFiPRO oraz MP3Store a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 25900 PLN z kablem o długości 2m, 26495 PLN z kablem 3m oraz 27655 PLN z kablem 5m.





























Źródło: Info Prasowe / MIP