Dan Clark ÆON CORE — następca ÆON 2 z nową krzywą Harmana

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amerykański producent Dan Clay Audio zastępuje kultowy model ÆON 2 konstrukcją z całkowicie nowym przetwornikiem, strojoną według zaktualizowanej krzywej Harman — i po raz pierwszy tak łatwą do wysterowania. ÆON CORE — zamknięte słuchawki planarno-magnetyczne stanowią bezpośrednie następstwo serii ÆON 2 i zostały zaprojektowane jako codzienne narzędzie odsłuchowe: do pracy studyjnej, miksu, produkcji treści i do słuchania w otoczeniu, w którym konstrukcja otwarta po prostu się nie sprawdza. Sercem ÆON CORE, jest opracowany od podstaw przetwornik planarny o wymiarach 62 × 34 mm, zbudowany wokół nowego materiału membrany. Celem konstruktorów była nie tylko jakość dźwięku, lecz także trzy parametry, które w praktyce decydują o zadowoleniu użytkownika: efektywność, powtarzalność brzmienia egzemplarz po egzemplarzu oraz niezawodność.







Membrana wykorzystuje firmową technologię V-Planar, która dzięki drobnym mikrofałdom membrany pozwala na bardziej równomierny ruch tłokowy, obniżając zniekształcenia i wygładzając charakterystykę przenoszenia. Efektem jest skuteczność na poziomie 97 dB/mW przy impedancji 17 Ω — to najłatwiejsze do wysterowania słuchawki planarne w historii marki. Do pełni możliwości wystarczy wzmacniacz oddający 125 mW przy 16 Ω, co oznacza, że ÆON CORE zagrają poprawnie zarówno z przenośnego DAC/AMP, jak i z kompaktowego zestawu biurkowego.



Strojenie: pierwsza konstrukcja według skorygowanej krzywej Harman

ÆON CORE to pierwsze słuchawki Dan Clark Audio strojone według eksperymentalnej rewizji krzywej Harman dla słuchawek wokółusznych, opracowanej wspólnie z dr. Seanem Olive’em. Aktualizacja koryguje systematyczne odchylenie pomiędzy oryginalnymi pomiarami Harmana a wynikami uzyskiwanymi na współczesnych systemach pomiarowych (małżowina GRAS, mikrofon RA0402) — sprzęt pomiarowy przeszedł bowiem znaczącą ewolucję od czasu powstania pierwotnej krzywej.



W praktyce oznacza to nieznacznie odchudzony górny bas, delikatnie podniesione niższe średnie tony i złagodzoną górną średnicę. Wokale są wysunięte do przodu, ale pozbawione ostrości; instrumenty akustyczne zachowują ciało i masę, a bas pozostaje zwarty i obecny, nie dominując przy tym przekazu. Zredukowanie energii w zakresie ok. 100–225 Hz przekłada się na lepszą separację i czystsze przejście w dolną średnicę. Mimo zamkniętej konstrukcji słuchawki oferują nietypowo otwartą i przestrzenną scenę — efekt wewnętrznej akustyki muszli, opartej na starannie rozplanowanych elementach dyfuzyjnych i absorpcyjnych.



Konstrukcja i komfort

• Muszle łączące aluminiową ramę z fornirem z ciemnego drewna — stonowana, „gabinetowa” estetyka zamiast agresywnego stylu studyjnego.

• Lekki pałąk tytanowy z samoregulującym się paskiem nośnym z wegańskiej skóry, rozkładającym nacisk równomiernie na całej głowie.

• Firmowe poduszki ÆON, znane z wcześniejszych modeli serii, zapewniające stabilne dopasowanie i skuteczną izolację.

• Odłączany kabel — do wyboru zakończenie 3.5 mm / 6.35 mm, 4.4 mm zbalansowane lub 4-pin XLR.

• Projekt i montaż w zakładzie producenta w San Diego w Kalifornii.



ÆON CORE powstały z myślą o słuchaczach i realizatorach, którzy potrzebują neutralnego, powtarzalnego punktu odniesienia bez konieczności inwestowania w rozbudowany tor wzmacniający. Izolacja konstrukcji zamkniętej sprawdzi się we współdzielonym biurze, w studiu przy nagrywaniu oraz wszędzie tam, gdzie otwarte słuchawki przeszkadzają otoczeniu lub same są przez nie zakłócane.



Model jest już dostępne w sprzedaży, a jego cena zaczyna się od 3999 PLN i jest zależna od rodzaju kabla jaki wybierze klient.

































źródło: Info Prasowe - MIP