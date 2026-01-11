Dangbei na CES 2026 - wizja przyszłości kina domowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów CES 2026 firma Dangbei pokazała swoją wizję rozwoju kina domowego klasy premium. Efektem tych prac jest koncepcyjny projektor Dangbei S8 Ultra Max. Dangbei S8 Ultra Max pełni role technologicznej wizytówki firmy na CES i zapowiedzi rozwiązań, jakie producent może zaprezentować w przyszłości. Choć najnowszy projektor od Dangbei jest konceptem, jego specyfikacja wskazuje na ambicje wyraźnie wykraczające poza obecne standardy konsumenckie. Dangbei S8 Ultra Max ma oferować jasność na poziomie 6200 lumenów ISO, obsługę technologii Dolby Vision oraz HDR10+, a także zaawansowany system przesuwania obiektywu, który ma ułatwiać precyzyjną konfigurację obrazu na dużych przekątnych ekranu. Całość ma stanowić element kina domowego, które pod względem jakości obrazu ma zbliżać się do doświadczeń znanych z sal kinowych.







Warto dodać, że na CES zaprezentowano także obecną już także w Polsce ofertę producenta. W segmencie urządzeń o najwyższej funkcjonalności uwagę zwraca MP1 Max – hybrydowy projektor 4K wyposażony w system Google TV oraz licencjonowaną obsługę serwisu Netflix. W ofercie znajduje się także Mars Pro 2, czyli laserowy projektor 4K, zaprojektowany z myślą o kinowej immersji.



W bardziej kompaktowej części portfolio Dangbei stawia z kolei na model o nazwie Atom – ultracienki, mini-projektor laserowy oraz mobilny Freedo – pierwszy przenośny model marki z wbudowaną baterią, systemem Google TV i zintegrowaną podstawką. Uzupełnieniem oferty Dangbei w Polsce jest N2 mini, projektor do mniejszych przestrzeni, wyposażony również w obsługę Netflix. Każdy ze wspomnianych modeli jest już dostępny do zakupu w Polsce -> LINK.





























źródło: Info Prasowe - Dangbei