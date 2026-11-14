Dark Project ALU104A Onionite V2 - w pełnym rozmiarze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dark Project wprowadza do sprzedaży ALU104A Onionite V2, pełnowymiarową wersję klawiatury Onionite V2. Pierwsza Onionite, którą Dark Project stworzył razem z Ziemniakiem, trafiła do dziesiątek tysięcy graczy, a po premierze V2 najczęściej wracało jedno pytanie: kiedy wersja z numpadem? Odpowiedzią jest ALU104A Onionite V2. To ta sama konstrukcja, tylko w pełnym rozmiarze: 104 klawisze, sekcja numeryczna i cztery dodatkowe, programowalne przyciski. Klawiatura zadebiutowała na targach Poznań Game Arena 2026, a teraz trafia do sklepów Onionite.pl i x-kom.pl.







Aluminium, gasket i 1.5 kg

Obudowa łączy aluminium z tworzywem, a w stopkach ukryto dwa stalowe obciążniki, więc cała klawiatura waży około 1.5 kg i pewnie stoi na biurku. Plate z utwardzonego poliwęglanu zawieszono na mocowaniu typu gasket, a wnętrze wypełniają dwie warstwy wyciszenia. Spacja ma dodatkowe wyciszenie z pianki i gumowych wkładek. Trzy poziomy nachylenia pozwalają ustawić wygodny kąt, a silikonowe stopki trzymają się blatu.



Przełączniki g3ms Amethyst

W klawiaturze pracują liniowe przełączniki g3ms Amethyst, zaprojektowane przez inżynierów z Blackrock Foundry jako rozwinięcie switchy g3ms Amber z pierwszej Onionite. Są fabrycznie nasmarowane, mają trzonek z POM i przezroczystą obudowę z poliwęglanu, która przepuszcza więcej światła. Siła aktywacji wynosi 45 g, punkt aktywacji 2 mm, a trwałość 80 mln kliknięć. Stabilizatory typu plate mount także są fabrycznie nasmarowane.



Hot-swap, Snap Tap i cztery klawisze ekstra

Przełączniki wymienia się bez lutowania, a gniazda obsługują większość 3- i 5-pinowych switchy mechanicznych. W zestawie są cztery zapasowe przełączniki: dwa g3ms Amethyst oraz po jednym Voidstone i Azure. Snap Tap przy jednoczesnym wciśnięciu dwóch przeciwnych klawiszy ruchu uznaje ten naciśnięty jako ostatni. Cztery dodatkowe klawisze nad numpadem fabrycznie obsługują kalkulator, wyciszenie i głośność, a w oprogramowaniu można przypisać do nich dowolne funkcje, skróty lub makra.



Nasadki Double-Shot i RGB

Nasadki ABS w profilu CSA wykonano w technologii Double-Shot z podświetleniem shine-through, więc znaki nie zetrą się i nie wyblakną. Sublimowane są ESC z cebulką, spacja i cztery dodatkowe klawisze, a w zestawie jest sześć wymiennych nasadek na te klawisze. Podświetlenie RGB (16,7 mln kolorów), makra, warstwy, profile i Snap Tap ustawia się w oprogramowaniu działającym w przeglądarce, bez instalacji, na Windows, macOS i Linux.



Wireless: 2.4 GHz, Bluetooth i 8000 mAh

ALU104A Onionite V2 Wireless łączy się przez odbiornik 2.4 GHz (w zestawie), przez Bluetooth albo przewodowo przez USB-C. Akumulator ma pojemność 8000 mAh, dwa razy większą niż w pierwszej Onionite Wireless. Gdy się rozładuje, wystarczy podłączyć przewód i grać dalej.



Dwa kolory, dwie cebulki

Czarna wersja wygląda jak Onionite V2 TKL: ciemna obudowa, przyciemniony, półprzezroczysty plate i fioletowa cebulka na klawiszu ESC, znak rozpoznawczy drugiej generacji. Biała to ukłon w stronę oryginału: jasna obudowa, biały, półprzezroczysty plate i klasyczna, żółta cebulka z pierwszej Onionite. Biała Onionite V2 jest dostępna wyłącznie w pełnym rozmiarze.



Cena i dostępność

ALU104A Onionite V2 w wersji przewodowej kosztuje 299 PLN, a w wersji Wireless 349 PLN. Obie są dostępne w kolorze czarnym i białym w sklepach Onionite.pl i x-kom.pl.



































źródło: Info Prasowe - Dark Project