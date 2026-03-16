Darmowa wersja próbna Battlefield 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Battlefield Studios ogłosiło, że od 17 do 24 marca gracze będą mogli wypróbować Battlefield 6 zupełnie za darmo. W ramach okresu próbnego zostaną udostępnione trzy playlisty oraz cztery mapy, w tym Skażenie i Baza Hagental, które zadebiutowały w ramach Sezonu 2. Darmowa wersja próbna zaoferuje dostęp do trzech playlist: Zmrok - Playlista oferuje tryby Zespołowy Deathmatch, Drużynowy Deathmatch oraz Dominację. W tym wariancie rozgrywki światła są wyłączone, panuje mrok, a polowanie trwa. Zaciemnione korytarze zmuszają drużyny do korzystania z noktowizorów lub odpowiednich dodatków, które pomogą im dostrzec swoich przeciwników.







- Playlista zawiera nową mapę - Baza Hagental.



Wojna totalna

- Playlista obejmuje uwielbiany przez fanów tryb Podbój, intensywne starcia na linii frontu w Przełamaniu oraz Eskalację, czyli tryb wprowadzony wraz z globalną premierą Battlefield 6. To dynamiczna walka, która z czasem nabiera tempa dzięki kurczącym się granicom map i pojawiającym się dodatkowymi pojazdom.

- W ramach playlisty dostępne są cztery mapy: Skażenie oraz Baza Hagental, debiutujące w 2. Sezonie, a także Eastwood z Sezonu 1. oraz Dolina Mirak znana z rotacji map dostępnych w dniu premiery.



Przełamanie na luzie

- Ta playlista oferuje bardziej relaksujący sposób na rozpoczęcie przygody z Battlefield 6, który pozwala jednocześnie zdobywać postępy i realizować wyzwania w grze. To idealna opcja dla nowych graczy oraz tych, którzy szukają mniej intensywnych wrażeń w porównaniu do pełnej playlisty PvP.

- Rozgrywka opiera się na mniejszych zespołach: 16 prawdziwych graczy (po 8 na drużynę), wspieranych przez 16 botów po każdej stronie.

- Playlista obejmuje trzy mapy: Bazę Hagental, Skażenie oraz Eastwood.



Odwiedź Battlefield.com, aby uzyskać więcej informacji.











źródło: Info Prasowe - Electronic Arts