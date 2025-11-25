Darmowa wersja próbna Battlefield 6 - już dostępna

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts Inc. i Battlefield Studios ogłosiły, że Battlefield 6 jest dostępny w formie bezpłatnej wersji próbnej od dziś do 2 grudnia na wszystkich platformach. Nowi gracze mogą dołączyć do milionów osób na całym świecie i przetestować intensywną rozgrywkę Battlefield 6 na wybranych mapach i w trybach, z udziałem czołgów, helikopterów, a nawet wózków golfowych. Battlefield 6 pozostaje jedną z największych tegorocznych premier, osiągając rekordowe wyniki w skali serii. Największa premiera w historii serii Battlefield objęła rekordową otwartą betę, najwyższe wyniki sprzedaży w pierwszych trzech dniach oraz wprowadzenie trybu Battle Royale dzięki dodatkowi Battlefield REDSEC, który został udostępniony zaledwie osiemnaście dni po premierze Battlefield 6. Kolejne rozszerzenie zawartości gry pojawi się w grudniu wraz z aktualizacją Zimowa ofensywa.







„Jesteśmy dumni z osiągnięć zespołów Battlefield Studios i bardzo zadowoleni z zaangażowania społeczności, które motywuje nas do dalszego rozwijania serii Battlefield. Dzisiejsze uruchomienie bezpłatnej wersji próbnej Battlefield 6 to doskonała okazja, aby nowi gracze poznali rozgrywkę, która zdobyła uznanie milionów osób całym świecie” - powiedział Byron Beede, General Manager of Battlefield.



Battlefield 6 jest dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 jest dostępny w Edycji Standardowej (299.90 PLN) oraz w Edycji Phantom (429.90 PLN). Edycja Phantom zawiera pełną wersję gry Battlefield 6, wyjątkowy zestaw skórek żołnierza „Drużyna Widmo”, a także dwa zestawy nowoczesnej broni, skórkę na pojazd i skórkę na nóż bojowy. Edycja Phantom zawiera także żeton Battlefield Pro, pakiet sezonu 1, w skład którego wchodzi przepustka bojowa, 25 pominięć poziomów, wyjątkowe przedmioty kosmetyczne, żetony PD i wiele więcej.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts