Das Keyboard odświeża 4C Tenkeyless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nazwa Das Keyboard może nam niewiele mówi, ale to dość znany producent komputerowego sprzętu klasy high-end. Tym razem marka ta odświeża swoją mechaniczną klawiaturę 4C Tenkeyless. Konstrukcja ta należy do sprzętu bez części numerycznej, wyposażonej w "brązowe" przełączniki Cherry MX Brown. Podobać się może jej odmienna od większości konkurentów, stylistyka kadłubka oraz ciekawy dobór kolorystyki elementów. Produkt oczywiście ma szerokie spektrum zastosowania, bo równie dobrze nadawać się będzie do pracy, jak i gamingowych rozgrywek. Wyposażono go w N-key rollover, kilka funkcji multimedialnych i dwa porty USB 2.0. Odświeżone Das Keyboard 4C, startuje z ceną 139 USD.























Źródło: TechPowerUP