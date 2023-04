DeLL OptiPlex zmienia pojęcie komputera stacjonarnego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na przestrzeni ostatnich 30 lat seria OptiPlex w opinii użytkowników stała się symbolem zaufania na rynku komputerów stacjonarnych. Dell Technologies tak zaprojektował nową linię OptiPlex, by uprościć budowę komputera, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Komputery OptiPlex zostały wyposażone w procesory Intel Core 13. generacji. Dell Technologies na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim cyberbezpieczeństwo – komputery zostały wyposażone w weryfikację BIOS-u, która odbywa się poza hostem. Narzędzie przechwytuje i zapisuje obraz, jeśli komputer został uszkodzony. Z kolei identyfikowanie potencjalnych ataków pomaga działowi IT w przeciwdziałaniu przyszłym zagrożeniom. Safe ID zapewnia natomiast integralność procesu uwierzytelniania poprzez bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie zaawansowanych danych w dedykowanym chipie bezpieczeństwa.







Składając zamówienie, klienci nie muszą się martwić o zewnętrzną ingerencję – dzięki komponentowi bezpieczeństwa można łatwo sprawdzić, czy sprzęt został dostarczony w takiej formie, w jakiej został zamówiony. Dell Technologies stawia także na ekologię – nowe komputery stacjonarne OptiPlex składają się w 59.6% z plastiku pozyskiwanego w procesie recyklingu, a wybrane modele są zbudowane z minimum dziesięcioprocentowym udziałem odzyskanej w procesach technologicznych stali.



Nowo zaprojektowany 24-calowy All-in-One można wyposażyć w procesory Intel Core i9, 64 GB pamięci DDR5 oraz chowaną kamerę FHD lub 5 MP IR z funkcją Express Sign-in i inteligentną ochronę prywatności. Wszystkie ekrany – dotykowe i bezdotykowe – posiadają certyfikat potwierdzający niską emisję światła niebieskiego, co przekłada się na wyższy komfort podczas całodziennego użytkowania komputera.



Model OptiPlex Micro Plus oferuje maksymalną produktywność w ultrakompaktowym rozmiarze. Komputer można wyposażyć w procesory Intel Core i9, 64 GB pamięci DDR. Największą innowacją jest kabel zasilający USB-C w konfiguracji OptiPlex Micro (35W). Umożliwia to zasilanie, przesyłanie obrazu oraz danych za pomocą jednego kabla USB-C, co przekłada się na ergonomiczną i łatwą w konfiguracji przestrzeń roboczą.



Dla klientów wymagających szerszego zakresu wydajności lub większej liczby portów, ale nadal potrzebujących ekonomicznego designu, Dell Technologies odświeżył obudowy Small Form Factor, które można wyposażyć w procesy Intel Core i9 i 128GB pamięć DDR.



OptiPlex Tower to propozycja dla użytkowników potrzebujących najwyższej wydajności oraz możliwości elastycznej rozbudowy komputera. Można go m.in. wyposażyć w procesory Intel Core i9 125W obsługujące modele kart graficznych wysokiej klasy NVIDIA oraz do 128 GB pamięci DDR5.



Nowa linia produktów Intel vPro Enterprise – w które mogą zostać wyposażone komputery z serii OptiPlex – zapewnia innowacyjne funkcje zarządzania, poprawiono także kwestię zabezpieczeń oraz przeprojektowano tryb czuwania, obniżający zużycie energii. Portfolio OptiPlex jest też wspierane przez Dell Optimizer, który – bazując na sztucznej inteligencji – zwiększa efektywność pracy.



Nowa rodzina komputerów OptiPlex, która jest produkowana w fabryce Dell Technologies w Łodzi, zostanie zaprezentowana podczas tegorocznego Dell Technologies World – 22-25 maja w Las Vegas.

















Źródło: Info Prasowe / DeLL Technologi