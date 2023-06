Debiut udoskonalonych, topowych ultrabooków od Huawei

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei ogłasza rynkowy debiut nowej generacji laptopów z serii MateBook w Polsce. HUAWEI MateBook 16s 2023 to przykład wyjątkowo mobilnego, lekkiego i wydajnego laptopa z dużym ekranem, wyposażonego w inteligentne funkcje i zupełnie nowy procesor Intel Core i9 z serii H, w najnowszej 13. generacji. Z kolei HUAWEI MateBook X Pro 2023 to udoskonalony flagowy laptop, który łączy w sobie wyszukane wzornictwo i innowacyjne technologie. Oba urządzenia powstały z myślą o potrzebach i oczekiwaniach osób, które pracują na laptopach. Jak pokazuje badanie Huawei CBG Polskai, 36% Polaków używa laptopa jako narzędzia swojej pracy.







Zaledwie 49% osób z tej grupy twierdzi, że sprzęt do zadań zawodowych spełnia ich oczekiwania. Pozostali pracownicy wskazują takie niedociągnięcia jak: zbyt krótko trzymająca bateria (20% wskazań), za wolny procesor i zbyt mało RAM (18%), za słaba łączność Wi-Fi (9%), brak ekranu dotykowego i zbyt duża waga (po 7%). W dodatku zdaniem aż 63% Polaków pracujących na laptopach, ich sprzęt służbowy się zawiesza.



Najnowsze laptopy od Huawei to urządzenia z najwyższej półki, które stanowią odpowiedź na powyższe bolączki. Jakość obu modeli potwierdza uzyskany przez nie certyfikat Intel Evo, świadczący o ich szybkości, dużej mocy obliczeniowej i długim działaniu baterii, a także nowoczesnej oraz wydajnej łączności Wi‑Fi. W obu przypadkach nowoczesne procesory uzupełnia wydajny układ graficzny Intel Iris Xe, superszybki dysk SSD PCIe o pojemności 1 TB, zapewniający pięciokrotnie szybszy odczyt danych niż dyski SATA SSD, oraz zoptymalizowane pod kątem wydajności w urządzeniach mobilnych 16 GB pamięci LPDDR5. Nowe modele, podobnie jak ich poprzednicy, szczególnie dbają o wzrok użytkownika, co potwierdzone zostało dwoma certyfikatami TÜV Rheinland: Low Blue Light – oznaczający ochronę przed emisją szkodliwego niebieskiego światła, oraz Flicker Free: poświadczający zniwelowanie migotania obrazu. Nowością wprowadzoną w obu modelach na 2023 rok jest tryb e-booka, pozwalający czytać i przeglądać dokumenty oraz artykuły jeszcze bardziej komfortowo, ograniczając efekt zmęczenia oczu.



Dotykowy ekran True Colour 2,5K i procesor Intel Core i9 13. generacji

HUAWEI MateBook 16s 2023 to najbardziej wydajny 16-calowy laptop w portfolio Huawei, jak również jeden z najwydajniejszych niegamingowych ultrabooków, jaki można znaleźć obecnie na rynku. Jako pierwszy w historii serii MateBook w Polsce, wyposażony jest w procesor Intel Core i9 z serii H, w najnowszej 13. generacji, dzięki czemu gwarantuje solidny zapas mocy obliczeniowej. Jego imponująco duży i szczegółowy dotykowy ekran True Colour 2.5K w rzadko spotykanych proporcjach 3:2 idealnie sprawdzi się w każdym profesjonalnym zastosowaniu.



Względem swojego poprzednika HUAWEI MateBook 16s 2023 wyróżnia się zastosowaniem najnowszego procesora (13. generacja vs 12. generacja) w mocniejszej wersji (i9 vs i7), z mocniejszą i lepiej zoptymalizowaną ładowarką (SuperCharge Turbo 135 W vs 90 W), a także wydłużonym czasem pracy na jednym ładowaniu. Kolejne zmiany to ulepszone anteny Metaline, tryb e‑book oraz rozszerzenie nowoczesnych funkcji audio na słuchawki bezprzewodowe. Ekran najnowszego modelu jest też o 33% jaśniejszy i osiąga 400 nitów.



Ultralekka, metaliczna obudowa i dotykowy ekran HUAWEI FullView 3.1K

HUAWEI MateBook X Pro 2023 to kontynuacja najbardziej wysublimowanej rodziny laptopów HUAWEI MateBook. Ten sprzęt bezsprzecznie przynależy do najwyższej klasy i wznosi doświadczenia użytkownika na wyżyny. O jego sile stanowią wspaniały 14.2-calowy wyświetlacz HUAWEI Real Colour FullView Display o rozdzielczości 3.1K, który zachwyci Ciebie i każdego, kto na niego spojrzy, a ponadto wysoka wydajność i udoskonalona łączność sprawią, że każde Twoje zadanie stanie się przyjemniejsze i prostsze. Nowy model to także wyżyny designu za sprawą dość unikalnej, ultrasmukłej i trwałej, metalowej obudowie. To laptop profesjonalny w wielu obszarach jednocześnie.



HUAWEI MateBook X Pro 2023, podobnie jak jego większy kuzyn, zyskał względem zeszłorocznego modelu również nowszy procesor (13. generacja vs 12. generacja), lepiej zoptymalizowane ładowanie i dłuższy czas pracy, a ponadto ulepszone anteny Metaline i funkcje audio, szybsze taktowanie pamięci RAM (5600 MHz vs 5200 MHz) oraz możliwość wyboru jednej z ośmiu profesjonalnych kalibracji ekranu.



Stwórz ekosystem wydajnej pracy

Huawei Super Device sprawia, że wiele urządzeń może współpracować ze sobą jakby były jednym. Rozwiązanie to pozwala na szybki, bezprzewodowy dostęp, przesyłanie danych oraz pracę na wspólnych zasobach wszystkim urządzeniom podłączonym do ekosystemu. Jednym kliknięciem można połączyć laptopy Huawei z serii MateBook ze smartfonem Huawei, aby błyskawicznie przesłać filmy czy zdjęcia, zretuszować je i wysłać swoim znajomym na komunikatorze smartfona – wszystko to bez odrywania rąk od klawiatury komputera. Z kolei tablet Huawei z serii MatePad może pełnić dodatkową rolę i posłużyć jako tablet graficzny do retuszu plików na komputerze, być wsparciem podczas prezentacji multimedialnych, czy wreszcie pełnić funkcję drugiego wyświetlacza dla osób pracujących na wielu plikach jednocześnie. W dodatku kolory na ekranach najnowszych flagowych urządzeń Huawei – laptopa, smartfonu i tabletu – będą dokładnie takie same, co znacznie ułatwia pracę graficzną. Jest to możliwe dzięki funkcji Universal Color Consistency dostępnej w wybranych modelach.



Dostępność i ceny

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MateBook 16s 2023 w wersji z procesorem Intel Core i9‑13900H 13. generacji oraz pamięcią 16 GB / 1 TB wynosi 7999 PLN.

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MateBook X Pro 2023 w wersji z procesorem Intel Core i7‑1360P 13. generacji oraz pamięcią 16 GB / 1 TB wynosi 9999 PLN.

Oba modele debiutują w Polsce 12 czerwca 2023 r. W okresie sprzedaży premierowej, od 12 czerwca do 2 lipca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli wraz z wybranym laptopem otrzymać słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 2 o wartości 799 PLN. Urządzenia będzie można nabyć w sklepie huawei.pl oraz u operatora sieci Plus, a w przyszłości również u wybranych partnerów biznesowych Huawei.



Klienci sklepu huawei.pl w ramach oferty premierowej w okresie od 12 czerwca do 9 lipca 2023 r. będą mogli przy zakupie laptopa otrzymać poza słuchawkami HUAWEI FreeBuds Pro 2 również plecak HUAWEI CD66, a także bezpłatnie rozszerzyć gwarancję o kolejny, trzeci rok. W sklepie czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia dodatkowych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.

































