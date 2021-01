DeepCool - odświeżona seria AIO GAMMAXX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma DeepCool zaktualizowała dziś swoją linię zintegrowanych systemów chłodzenia AIO serii GAMMAXX. Modele GAMMAXX L240 A-RGB i L360 A-RGB stanowią rozwinięcie dotychczasowych produktów z linii L, jednak poddano je drobnym udoskonaleniom, jak zmieniony stabilizator ciśnienia powietrza otoczenia, nowe elementy oświetleniowe LED RGB na bloku pompy oraz nowe wentylatory 120 mm. Każdy z wirników otrzymał łożyskowanie typu hydro-dynamic i pracuje teraz w zakresie obrotów od 500 do 1800 RPM, co dało zwiększony przepływ powietrza do 69.34 CFM, przy ciśnieniu statycznym H₂O do 2.42 mm i poziomie hałasu na maksymalnym poziomie 30 dBA. Nowe zestawy są oczywiście kompatybilne z gniazdami AM4, LGA1200 i LGA2066. Ceny odświeżonej serii GAMMAXX, jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP