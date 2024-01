DeepCool przedstawia chłodzenia AIO LS520/720S ZERO DARK

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool, wiodąca marka chłodzeń komputerowych, przedstawia dwa nowe modele coolerów AiO: LS520/720S ZERO DARK, będące przełomowym elementem w gamie produktów producenta. Stworzone z najwyższą dbałością o detale, chłodzenia AIO LS520/720S ZERO DARK AIO redefiniują swoja kategorię łącząc niesamowity, całkowicie czarny design z niesamowitą, niespotykaną dotąd wydajnością. Główne cechy LS520/720S ZERO DARK, to wyposażone w wysokowydajną pompę wodną DeepCool czwartej generacji, starannie zaprojektowaną w trosce o optymalizację mikrokanalików chłodzących. Pompa jest wyposażona w wydajny trójfazowy silnik osiągający prędkość do 3100 obrotów na minutę.







- Wentylatory 120mm PWM o wysokiej wydajności: Chłodnice LS520/720S ZERO DARK AIO są wyposażone w 120-milimetrowe wentylatory PWM, które zapewniają idealną równowagę między niskim poziomem hałasu a wysokim przepływem powietrza.

- Cicha praca, wysoka wydajność: Połączenie odpowiednio zoptymalizowanej pompy cieczy, żebrowanej chłodnicy i 120-milimetrowych wentylatorów PWM zapewnia wyjątkową wydajność chłodzenia przy jak najniższym poziomie hałasu.

- Wykończenie obudowy ze stopu aluminium: Elegancka aluminiowa obudowa nie tylko stanowi wysokiej jakości wykończenie, ale także zwiększa ogólną sztywność obudowy pompy.

- Minimalizm w zarządzaniu przewodami: Zaprojektowana z myślą o estetycznym wyglądzie i łatwym zarządzaniu kablami, seria coolerów AIO LS520/720S ZERO DARK idealnie pasuje do ultra eleganckich i stylowych, profesjonalnych konstrukcji.

- Kompatybilność z podstawkami Intel i AMD: Oferując pełną kompatybilność z podstawkami Intel LGA1700 /1200 /1151 /1150 /1155 oraz AMD AM5/AM4, chłodzenia LS520/720S ZERO DARK AIO będą najlepszym wyborem niezależnie od tego, z jakiej platformy zechcesz skorzystać.

- Technologia Anti-Leak: DeepCool od zawsze stawia na niezawodność. Dowodem na to jest obecność rozwiązań, które zapobiegają ewnetualnym wyciekom cieczy z układu chłodzenia.





Chłodnice DeepCool LS520/720S ZERO DARK AIO mają zrewolucjonizować chłodzenie i monitorowanie parametrów dla entuzjastów, graczy i użytkowników poszukujących najwyższej wydajności. Dzięki wielu zaawansowanym funkcjom i zaangażowaniu w jakość, coolery te ucieleśniają zaangażowanie DeepCool w pokonywanie granic w technologii chłodzenia komputerów PC.

- W OBJĘCIACH CIEMNOŚCI: Chłodzenia LS520/720S ZERO DARK AIO są przeznaczone dla entuzjastów, którzy cenią sobie wydajność i elegancki wygląd z minimalnym oświetleniem. Służy jako idealne rozwiązanie chłodzenia cieczą dla procesorów z wyższej półki, skupiając się na rzeczywistych komponentach, a nie na krzykliwym oświetleniu RGB.

- WYTRZYMAŁĄ KONSTRUKCJA: Coolery LS520/720S ZERO DARK mają aluminiową obudowę, która została wybrana ze względu na swój estetyczny wygląd i dodatkową sztywność obudowy pompy. Obrotowa pokrywa pompy umożliwia łatwą regulację w celu dopasowania do różnych ustawień obudowy.

- UDOWODNIONA WYDAJNOŚĆ: Zbudowane na bazie wysokowydajnej pompy wodnej DeepCool 4. generacji, coolery LS520/720S ZERO DARK AIO charakteryzują się optymalizacją mikrokanałów dla wydajnego przepływu chłodziwa, wydajnym trójfazowym silnikiem o prędkości do 3100 RPM, grubą miedzianą podstawą chłodzącą dla jeszcze lepszego rozpraszania ciepła.

- ŁATWA INSTALACJA: Chłodnice LS520/720S ZERO DARK AIO zapewniają bezproblemowy proces instalacji dzięki dołączonemu zestawowi montażowemu, gwarantującemu prawidłowy kontakt i równomierny nacisk zarówno na platformach Intel, jak i AMD.



Dostępność i gwarancja

Nowe LS520/720S ZERO DARK są dostępne w wariantach z chłodnicami w rozmiarach 240mm oraz 360m, co pozwala dopasować odpowiednie rozwiązanie do różnych konfiguracji. DeepCool wierzy w swoje produkty i ich jakość, dla tego LS520/720S ZERO DARK objęte są aż 5-letnią gwarancją oraz pełnym wsparciem technicznym.



Ceny MSRP dla produktów wynosi odpowiednio:

- 89.99 Euro dla LS520S ZERO DARK

- 104.99 Euro dla LS720S ZERO DARK

































Źródło: Info Prasowe - DeepCool