DeepCool przedstawia serię zasilaczy PN-M ATX 3.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

DeepCool z dumą przedstawia zasilacze PN-M, zaprojektowane z myślą o wymagających graczach i entuzjastach komputerów PC, poszukujących niezrównanej wydajności i niezawodności. Zasilacze PN-M zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową efektywność, szczególnie dla użytkowników z wysokiej klasy procesorami graficznymi wymagającymi natywnego zasilania PCI-e Gen 5.1. Zgodne z najnowszym standardem ATX 3.1, te potężne jednostki mogą pochwalić się znacznie ulepszonym przewodem zasilającym 12V-2x6, zapewniając stabilność i wydajność w dostarczaniu energii nawet do najbardziej wymagających zestawów.







Natywny standard ATX 3.1: Modele PN-M są zgodne z najnowszymi standardami Intel ATX 3.1 i PCIe 5.1, oferując wydzieloną sekcję zasilania 12V-2x6 i pięć portów EPS/PCIe, aby można było zasilić szeroką gamę komponentów o wysokim poborze mocy.

Przyszłościowe podejście do wydajności: Dzięki możliwości dostarczenia dwukrotnie większej mocy, zasilacze PN-M zapewniają stabilność nawet przy najbardziej wymagających obciążeniach, co gwarantuje, że starsze jak I nowsze komputery będą pracować bezpiecznie przez wiele lat.

Wydajność i certyfikacja: Dzięki certyfikatom 80 PLUS Gold i Cybenetics Gold, zasilacze PN-M oferują doskonałą wydajność energetyczną i zarządzanie poziomem hałasu, spełniając jednocześnie rygorystyczne standardy zgodności z Intel ATX 3.1.

Niezawodne zasilanie: Wyposażone w wysokiej jakości, odporne na temperaturę 105°C, miedziane przewody 16AWG 12V-2x6, zasilacze DeepCool PN-M stanowią niezawodne źródło zasilania o mocy do 450 W (600 W w modelach 850 W) dla nowoczesnych układów GPU, zapewniając optymalną wydajność i żywotność.

Zabezpieczenia dla Twojego spokoju: Zasilacze PN-M są wyposażone w kompleksowy zestaw zabezpieczeń, w tym ochronę przed nadmierną mocą (OPP), ochronę przed nadmiernym napięciem (OVP), ochronę przed zwarciem (SCP), ochronę przed nadmierną temperaturą (OTP), ochronę przed nadmiernym prądem (OCP), ochronę przed zbyt niskim napięciem (UVP), pracę bez obciążenia (NLO), ochronę przed przepięciami i wyładowaniami (SIP), zapewniając bezproblemowe korzystanie z komputera.

Inteligentne chłodzenie: Wyposażone w wentylator FDB 120 mm, zasilacze PN-M inteligentnie dostosowują prędkość obrotową wentylatora w zależności od temperatury, zapewniając wydajne i ciche chłodzenie. Zasilacze DeepCool PN-M na nowo określają sposób zasilania konfiguracji dla graczy i entuzjastów, oferując niezrównaną niezawodność, wydajność i osiągi. Dzięki najnowocześniejszym funkcjom i certyfikatom, seria PN-M wyznacza nowy standard dla zasilaczy klasy premium.



Dostępność, gwarancja i ceny: Zasilacze są dostępne w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool na całym świecie. Wszystkie są objęte 10-letnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego DeepCool. Zasilacze serii PN-M będą dostępne od 26 marca 2024 w sklepach x-kom oraz morele.



PN650M - 89.99 Euro

PN750M - 99.99 Euro

PN850M - 109.99 Euro



































źródło: Info Prasowe - DeepCool