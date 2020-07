Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deepcool DQ-M-V2L to seria zasilaczy adresowana do najbardziej wymagających użytkowników. Mają one zapewnić stabilne, niezawodne i efektywne zasilanie. Do tego są w pełni modularne i objęte dziesięcioletnią gwarancją producenta. Na początek producent przygotował trzy zasilacze. Są to Deepcool DQ650-M-V2L, DQ750-M-V2L i DQ850-M-V2L, które oferują, odpowiednio, 650 W, 750 W i 850 W mocy. Wszystkie konstrukcje są w pełni modularne. Oznacza to brak zbędnego okablowania w obudowie, co ułatwia utrzymanie porządku i sprzyja cyrkulacji powietrza. Zasilacze charakteryzują się typową efektywnością przekraczającą 90%, co potwierdzają to uzyskane certyfikaty 80 Plus Gold.







Producent podkreśla w swoich materiałach wysoką jakość zastosowanych komponentów i samego procesu produkcji. Zasilacze Deepcool mają wykorzystywać wyłącznie japońskie kondensatory certyfikowane do pracy w temperaturach do 105 stopni Celsjusza. Na pokładzie znalazły się także konwertery DC-DC, układy rezonansowe LLC i podwójne filtry przeciwzakłóceniowe EMI. To wszystko ma się pozytywnie przełożyć na czystość i stabilność generowanych napięć.



Zasilacze z serii Deepcool DQ-M-V2L mają także odznaczać się wysoką kulturą pracy. Obieg powietrza wewnątrz omawianych jednostek wymuszają wentylatory o średnicy 120 mm z łożyskami HDB. Powinno to zaowocować niskim natężeniem generowanego hałasu. Prędkość wentylatorów zmienia się wraz z temperaturą wewnątrz zasilacza. Przy niewielkim obciążeniu spada ona do minimum, a wraz z nią szum tłoczonego powietrza.



Zasilacze Deepcool DQ są wyposażone w aktywne układy PFC i komplet zabezpieczeń elektrycznych (OVP, UVP, OCP, SCP, OPP, OTP). Wszystkie modele mają po dwa przewody EPS (4+4 pin) i po cztery wtyczki PCI-E (6+2 pin). Miłośnicy podkręcania i systemów z kilkoma kartami graficznymi powinni więc być usatysfakcjonowani.



Zasilacze Deepcool DQ-M-V2L powinny pojawić się w sklepach jeszcze w tym miesiącu. Każdy z nich jest objęty dziesięcioletnią gwarancją producenta. Ich sugerowane ceny będą kształtowały się następująco:

• Deepcool DQ650-M-V2L o mocy 650 W - około 440 PLN

• Deepcool DQ750-M-V2L o mocy 750 W - około 490 PLN (dostępne w wersji czarnej i białej)

• Deepcool DQ850-M-V2L o mocy 850 W - około 530 PLN





Dane techniczne:

• wymiary: 150 x 160 x 86 mm

• sprawność: typowa >90%, certyfikat 80 Plus Gold

• zgodność ze standardem ATX: v2.31

• wentylator: 120 x 120 mm, łożyska HDB

• PFC: aktywne

• zabezpieczenia: OVP, UVP, OCP, SCP, OPP, OTP

• okablowanie: w pełni modularne



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia