Deepcool MF120 GT - efektowne chłodzenie na upalne dni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deepcool MF120 GT to zestaw trzech wentylatorów do obudowy. Mają one nie tylko zapewnić sprawną cyrkulację powietrza, lecz także efektownie wyglądać. Producent postawił na unikalny kształt ramek w kształcie litery X. Personalizację sprzętu ma umożliwić rozbudowane podświetlenie. Każdy z wentylatorów posiada zestaw 20 adresowalnych diod RGB LED. Można nimi zarządzać poprzez oprogramowanie dołączane do płyt głównych. Producent chwali się szeroką kompatybilnością z popularnymi systemami iluminacji. Na liście znalazły się Aura Sync (Asus), Chroma (Razer), Fusion (Gigabyte), Mystic Light (MSI) i Polychrome (ASRock). Jeśli ktoś nie dysponuje kompatybilnym sprzętem, nic straconego - stosowny kontroler jest w zestawie.







Wentylatory Deepcool MF120 GT posiadają dwuwarstwowe łopatki. W połączeniu z regulacją obrotów metodą PWM mają one skutecznie obniżać temperatury. Jednocześnie producent obiecuje dobrą równowagę między osiągami, a poziomem emitowanego hałasu. Ten, według specyfikacji, ma nie przekraczać 35 dB(A) przy wirowaniu z prędkością maksymalnie 1800 obr./min.



Jeśli dla kogoś to nadal za dużo, w komplecie znajduje się adapter pozwalający na obniżenie szybkości śmigieł do zakresu od 400 do 1450 obr./min. Dzięki temu maksymalna głośność spada do 29,5 dB(A), czyli poziomu spokojnej ulicy bez ruchu i znacznie poniżej typowego natężenia hałasu w domach. Bezproblemową eksploatację przez lata ma zagwarantować łożyskowanie HDB.



Wentylatory do obudowy Deepcool MF120 GT trafią na półki sklepowe jeszcze w tym kwartale. Za zestaw 3-w-1 zawierający dodatkowo kontroler podświetlenia trzeba będzie zapłacić około 265 PLN.





Dane techniczne:

• model: MF120 GT

• podświetlenie: ARGB LED (20 diod)

• łożyskowanie: HDB

• prędkość obrotowa:

- standardowo 500 - 1800 obr./min. (+/-10%)

- z adapterem LSP 400 - 1450 obr./min. (+/-10%)

• przepływ powietrza:

- standardowo do ~ 103 m3/h

- z adapterem LSP do ~ 82 m3/h

• głośność:

- do 35 dB(A) przy standardowym podłączeniu

- do 29.5 dB(A) z wykorzystaniem adaptera LSP

• połączenie: 4-pinowa wtyczka PWM, 3-pinowa wtyczka LED





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia