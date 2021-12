Deepcool PQ-M - nowe, w pełni modularne zasilacze PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria zasilaczy Deepcool PQ-M ma stanowić wzór jakości i niezawodności. W pełni modularne jednostki skierowane do entuzjastów oferują moc od 650 W do 1000 W i sprawność na poziomie 90%. Producent obiecuje także wysoką kulturę pracy i spokój ducha przez lata, dzięki dziesięcioletniej gwarancji. Zasilacze z serii Deepcool PQ-M to mocne jednostki, mające sprawdzić się w wydajnych stacjach gamingowych. Paletę otwiera jednostka o mocy 650 W i już ona oferuje dwa 8-pinowe (4+4) wtyki EPS oraz trzy 8-pinowe (6+2) złącza PCIe. Topowy model ma dostarczać 1000 W, a użytkownicy mogą otrzymać od producenta okablowanie PCIe z sześcioma wtyczkami. Fani konfiguracji z wieloma kartami graficznymi powinni więc być zadowoleni.







Niezależnie od wariantu, zasilacze Deepcool PQ-M posiadają w pełni modularne, płaskie kable i są zbudowane, jak obiecują projektanci, z wysokiej jakości podzespołów. Wewnątrz znalazły się japońskie kondensatory certyfikowane do pracy w temperaturach do 105 stopni Celsjusza. Płyta modułowa jest na stałe połączona z platformą obwodu zamiast za pomocą przewodów, co ma przekładać się na mniejsze zakłócenia sygnału i większą sztywność.



Prezentowane jednostki są zbudowane w topologii full-bridge SRC LLC, wyposażone w konwertery DC-DC i aktywne układy PFC. Wnętrze jest chłodzone przez wentylatory o średnicy 120 milimetrów. Producent postawił na dynamiczne łożyska olejowe (FDB), dzięki którym śmigła powinny pracować cicho, płynnie i niezawodnie przez lata. O ile wkroczą do akcji, gdyż zasilacze Deepcool PQ-M mogą działać w trybie półpasywnym, jeśli nie zostanie on dezaktywowany przyciskiem na obudowie.



Seria jednostek Deepcool PQ-M legitymuje się sprawnością na poziomie około 90%, popartą uzyskanym certyfikatem 80 Plus Gold. W pakiecie jest komplet zabezpieczeń elektrycznych (OPP/OVP/SCP/OTP/OCP) dla ochrony podłączonych komponentów. Każdy z zasilaczy jest objęty 10-letnią gwarancją producenta.



Osoby zainteresowane zakupem zasilacza z serii Deepcool PQ-M powinny być w stanie nabyć go jeszcze w tym miesiącu. Do wyboru będą następujące warianty:

• Deepcool PQ650M o mocy 650 W w cenie około 460 PLN

• Deepcool PQ750M o mocy 750 W w cenie około 505 PLN

• Deepcool PQ850M o mocy 850 W w cenie około 600 PLN

• Deepcool PQ1000M o mocy 1000 W w cenie około 735 PLN





Dane techniczne:

• wymiary: 150 x 140 x 86 mm

• sprawność: typowa >90%, certyfikat 80 Plus Gold

• zgodność ze standardem ATX: v2.4

• wentylator: 120 x 120 mm, łożyska FDB

• PFC: aktywne

• zabezpieczenia: OPP/OVP/SCP/OTP/OCP

• okablowanie: w pełni modularne







































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia