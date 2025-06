Dell prezentuje nową generację flagowych laptopów Premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Dell ogłosił premierę nowej linii flagowych laptopów pod marką Dell Premium. Nowe urządzenia, napędzane procesorami Intel Core Ultra 200 H series, oferują znaczący wzrost wydajności i zostały zaprojektowane z myślą o studentach, twórcach oraz przedsiębiorcach, którzy potrzebują niezawodnych narzędzi do realizacji swoich celów. Nowa seria kontynuuje tradycję XPS, wyróżniając się wysoką jakością wykonania, innowacyjnością oraz nowoczesnym wzornictwem. Laptopy Dell Premium charakteryzują się dopracowanymi ekranami, jednolitymi kolorami, precyzyjnym wykończeniem oraz zastosowaniem najnowszych technologii. Nowe nazewnictwo to zupełnie nowy rozdział, a znalezienie odpowiedniego komputera będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek, a jednocześnie zachowana zostanie ta sama wyjątkowa jakość, konstrukcja i wydajność.







Ekrany nowej generacji

Nowe laptopy Dell Premium wyposażono w większe matryce – 14.5 cala w modelu Dell 14 Premium oraz 16.3 cala w Dell 16 Premium – z charakterystycznymi, ultracienkimi ramkami InfinityEdge, co pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą bez zwiększania rozmiaru obudowy. Wersje z ekranami OLED oferują rozdzielczość do 4K, zmienne odświeżanie do 120 Hz, głęboką czerń i żywe kolory. Technologia EyeSafe ogranicza emisję niebieskiego światła dając komfort bez pogorszenia odwzorowania barw. Rozwiązania te zapewniają wysoką jakość obrazu zarówno podczas pracy kreatywnej, współpracy zespołowej, jak i rozrywki.



Wydajność dla wymagających

Laptopy Dell Premium zostały zaprojektowane z myślą o realizacji zaawansowanych zadań i zwiększeniu efektywności użytkowników.

• Większa kreatywność i produktywność: Procesory Intel Core Ultra 200H series zapewniają do 33% lepszą wydajność w codziennej pracy i do 21% wyższe prędkości w lekkich aplikacjach 3D i kreatywnych. W połączeniu z szybkością pamięci do 8400 MHz, laptopy te bez trudu radzą sobie z wielozadaniowością, edycją wideo i współpracą online.

• Wyjątkowa żywotność baterii: Energooszczędny ekran 2K LCD pozwala na długi czas pracy na baterii – do 20 godzin podczas oglądania treści ze streamingu w modelu Dell 14 Premium oraz jeszcze dłużej w Dell 16 Premium – do 27 godzin.

• Ulepszona wielowątkowość: Zaawansowane wielowątkowość pozwala przyspieszyć realizację złożonych zadań, takich jak edycja wideo 4K czy przetwarzanie dużych paczek zdjęć, nawet o 23% dzięki efektywnemu wykorzystaniu wielu rdzeni CPU.

• Chłodna i cicha praca: Innowacyjne łopatki wentylatora wykonane z ciekłokrystalicznego polimeru zapewniają zwiększoną wydajność chłodzenia, a unikalny kształt obudowy został zaprojektowany tak, by dodatkowo poprawić przepływ powietrza. Rozwiązania te umożliwiają utrzymanie optymalnej temperatury laptopa nawet podczas wymagających zadań, bez podnoszenia poziomu hałasu.



Dell 16 Premium – maksymalna moc i wszechstronność

Zasilany przez procesory Intel Core Ultra 9 i dostosowany do intensywnych obciążeń, Dell 16 Premium zapewnia do 45 W stałej wydajności procesora, co umożliwia płynną pracę nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach. Opcjonalne karty graficzne GeForce RTX 50 z serii NVIDIA Blackwell wprowadzają funkcje AI i zapewniają wysoką jakość grafiki. Technologia NVIDIA DLSS 4 przyspiesza generowanie obrazu, a opcjonalny port Intel Thunderbolt 5 umożliwia transfery do 80/120 Gb/s oraz obsługę do czterech monitorów 8K.



Dell 14 Premium – mobilność i wydajność

Dell 14 Premium łączy mobilność z wysoką wydajnością. Zintegrowana grafika zapewnia do 29% szybsze działanie w codziennych zadaniach, a na realizację tych bardziej wymagających pozwoli opcjonalna karta NVIDIA GeForce RTX 4050. Nawet 4.8 razy szybsze transfery umożliwia z kolei technologia Wi-Fi 7.



Wzornictwo i zrównoważony rozwój

Oba modele zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i estetyce. Ekrany edge-to-edge, wysokiej klasy materiały (aluminium CNC, Gorilla Glass 3) oraz solidna konstrukcja gwarantują długą żywotność urządzeń. Laptopy Dell Premium spełniają rygorystyczne normy środowiskowe – posiadają certyfikaty Energy Star oraz EPEAT Goldix (z oznaczeniem Climate+x). W produkcji wykorzystano aluminium z recyklingu i tworzywa z odzysku, a opakowania wykonano w 100% z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.



Gotowość na przyszłość z Windows 11

Nowe laptopy Dell Premium są wyposażone w system Windows 11, oferując nowoczesne i bezpieczne środowisko pracy z asystentem Copilot, opartym na sztucznej inteligencji, który wspiera produktywność i kreatywność. W związku z zakończeniem wsparcia dla Windows 10 zaplanowanym na 14 października 2025 r., nowe urządzenia oferują pełne bezpieczeństwo, wyższą wydajność oraz dostęp do nowoczesnych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję bezpośrednio na komputerze. Szczegółowe informacje dotyczące migracji i przygotowań do zmiany systemu operacyjnego dostępne są na stronie producenta.



Najnowsza linia Dell Premium to idealne komputery dla studentów, twórców i przedsiębiorców.



































źródło: Info Prasowe - Dell