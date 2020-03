Delock 42625 - odporna na pył i wodę obudowa na dyski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Delock 42625 to obudowa zewnętrzna na dyski w formacie 2,5”, których grubość nie przekracza 9,5 mm. Producent wyposażył ją w interfejs USB typu C i zabezpieczył jej wnętrze przed pyłem i wodą. Konstrukcja legitymuje się certyfikatem IP66. Oznacza to pełną odporność na kurz oraz silne strugi wody. Zamknięty w niej dysk można zatem bez obaw zabierać w teren czy używać w miejscach o dużym zapyleniu, np. w halach produkcyjnych czy warsztatach. Urządzenie jest wyposażone w interfejs SATA o przepustowości do 6 Gb/s. Będzie zatem kompatybilna z większością dostępnych dysków twardych i SSD.







Konstrukcja ma zintegrowany przewód o długości ok. 17 cm, który wykorzystywany jest do transferu danych i zasilania urządzenia. Aktualny status pracy jest reprezentowany przez zintegrowane diody LED.



Obudowa Delock 42625 ma trafić na półki sklepowe jeszcze w tym miesiącu. Jej cena detaliczna nie powinna przekroczyć 250 PLN.





Dane techniczne:

• interfejs zewnętrzny: USB typu C (USB 3.2 Gen 1) o przepustowości do 5 Gb/s

• interfejs wewnętrzny: SATA 3 o przepustowości do 6 Gb/s

• chipset: JMicron JMS578

• klasa ochrony: IP66 - pełna pyłoszczelność, odporność na strugi wody do 100 litrów/minutę pod dowolnym kątem

• kompatybilne nośniki: SATA III, 2.5” do 9.5 mm grubości

• wymiary: 148 x 94 x 24 mm























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia