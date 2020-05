Delock 87683 - stacja dokująca 4K z interfejsem USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Delock 87683 to stacja dokująca obsługująca technologię Multi-Stream Transport. Dzięki niej ma być możliwe korzystanie z dwóch monitorów 1080p na raz i połączenie ich w jeden duży wyświetlacz. W tym samym czasie użytkownik ma do dyspozycji pozostałe interfejsy. Producent udostępnił czytnik kart pamięci w formacie SD oraz gigabitową kartę sieciową LAN. Kolejne urządzenia, np. klawiaturę, mysz czy pendrive’a, można podłączyć korzystając z dwóch portów USB 3.0. Stacja dokująca Delock 87683 obsługuje także standard Power Delivery 3.0. Pozwala on na wykorzystanie jej do zasilania laptopa bez zajmowania kolejnego portu. Zgodnie ze specyfikacją prezentowane urządzenie może dostarczyć do 100 W mocy.







Stacja dokująca Delock 87683 powoli pojawia się w ofertach sklepów. Jej zakup wiąże się z wydatkiem około 400 PLN.





Dane techniczne - model 87683:

• wymiary (D x S x W): ok. 117 x 60 x 16 mm

• złącza:

- 1 x HDMI

- 1 x DisplayPort

- 1 x USB-C PD (zasilanie)

- 2 x USB 3.0 typu A

- 1 x LAN (1 Gbit)

- 1 x SD / SDHC / SDXC

• Maksymalna rozdzielczość:

- do 1080p / monitor przy dwóch ekranach jednocześnie

- do 3840 x 2160 @ 30 Hz przy jednym monitorze

• Zasilanie z wykorzystaniem Power Delivery 3.0 - do 100 W





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia