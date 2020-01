Delock 87748 - stacja dokująca 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Delock 87748 to stacja dokująca 4K, którą można podłączyć do portu USB-C lub Thunderbolt 3 w dowolnym laptopie. Dzięki wydłużonej obudowie wykonanej z metalu może ona pełnić także rolę podstawki, poprawiając komfort pracy i wentylację komputera. Co istotne, stacja dokująca Delock obsługuje funkcję Power Delivery. Użytkownik nie traci więc żadnego portu w laptopie, a jednocześnie zyskuje szereg nowych możliwości. Prezentowana stacja dokująca Delock 87748 jest wyposażona w cztery porty USB 3.0 i dodatkowy, oprócz USB-C PD, port USB-C, dzięki którym można podłączyć wszystkie niezbędne akcesoria. Urządzenie ma również wyprowadzony pełnowymiarowy port HDMI obsługujący transmisję w jakości 4K30, co pozwala na skorzystanie z zewnętrznego monitora lub projektora. Osoby potrzebujące niezawodnego i szybkiego łącza sieciowego docenią obecność portu LAN.







Stacja Delock 87748 posiada zintegrowany czytnik kart pamięci. Producent nie szedł tutaj na skróty i zaimplementował dwa sloty - na pełnowymiarowe karty SD/MMC oraz wersje micro. Dzięki temu nie trzeba korzystać z przejściówek by uzyskać dostęp do informacji składowanych na miniaturowych nośnikach pamięci. Oba gniazda można używać jednocześnie i wymieniać dane między kartami SD i microSD.



Stacja dokująca Delock 87748 sukcesywnie pojawia się w ofertach sklepów. Jej cena wynosi około 500 PLN.





Dane techniczne:

• model: 87748

• złącza:

- 4 x USB 3.0

- USB typu C (USB 3.2 Gen 1)

- USB-C PD

- HDMI

- LAN (1 Gbps)

- czytnik kart pamięci SD / SDHC / SDXC / MMC

- czytnik kart pamięci microSD / microSDHC / microSDXC

• dodatkowe informacje:

◦ HDMI obsługuje HDCP 1.4, rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz oraz transmisję audio i wideo

◦ Zaimplementowane USB Power Delivery 3.0 pozwala na dostarczenie do 60 W mocy dla hosta

• wymiary: ok. 282 x 41 x 16 mm

• metalowa obudowa



Wymagania systemowe:

• MacOS 10.14.5 lub nowszy

• Windows 7/8.1/10

• laptop z portem USB-C lub Thunderbolt 3



Zawartość opakowania:

• stacja dokująca USB-C

• przewód połączeniowy USB-C

• instrukcja obsługi



















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia