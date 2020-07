Delock 87752 - kieszonkowa obsługa dwóch monitorów 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jest niewiele dłuższa od typowej myszki, więc zmieści się wraz z MacBookiem do torby. Jednocześnie zamienia sąsiednie porty Thunderbolt na zestaw przydatnych interfejsów, pozwalając na podłączenie dodatkowych monitorów, peryferiów czy odczyt kart pamięci. Niemiecka firma Delock postawiła na solidność i funkcjonalność. Stacja dokująca 87752 ma metalową obudowę i pozwala na wykorzystanie dwóch sąsiadujących portów USB-C, co ucieszy posiadaczy komputerów Apple MacBook Pro. Jeśli jednak użytkownik dysponuje sprzętem z innym umiejscowieniem gniazd, także nie jest to przeszkodą.







Jedno ze złączy można bowiem wsunąć, aby nie przeszkadzało w sparowaniu docka z dowolnym urządzeniem z inaczej rozłożonymi portami lub pojedynczym gniazdem USB-C.



Pod względem interfejsów stacja dokująca Delock 87752 oferuje paletę najpopularniejszych gniazd. Listę otwiera pełnowymiarowe HDMI, które pozwala na podłączenie dodatkowego ekranu o rozdzielczości 4K. Na pokładzie są także dwa pełnowymiarowe porty USB 3.2 typu A i dwa kolejne typu C, które obsługują standard Power Delivery. Użytkownik może więc łatwo podłączyć dodatkowe akcesoria, a także zasilać laptop bez zajmowania kolejnego portu.

Gniazdo USB-C typu pass-through wspiera PD 3.0, pozwalając na przekazanie do 100 W energii. Dodatkowo port ten oferuje przepustowość do 10 Gbps i można go wykorzystać do podpięcia dodatkowego monitora o rozdzielczości 4K. Dzięki technologii MST (Multi-Stream Transport) dodatkowe monitory działają niezależnie, rozszerzając pulpit roboczy komputera.



Mierząca niewiele ponad 12 centymetrów stacja dokująca została wyposażona w czytnik kart pamięci. Producent udostępnił dwa sloty, dzięki którym można odczytać nośniki flash w formatach SD i micro-SD bez konieczności żonglowania adapterami.



Stacja dokująca Delock 87752 zaczyna trafiać do ofert kolejnych sklepów. Jej cena wynosi około 230 PLN.





Dane techniczne - model 87752:

• wymiary (D x S x W): ok. 125 x 35 x 12 mm

• złącza:

- 1 x HDMI

- 2 x USB 3.2 (Gen 1) typu A

- 1 x USB-C z PD 2.0

- 1 x USB-C z PD 3.0 (pass-through)

- 1 x SD / SDHC / SDXC

- 1 x microSD /microSDHC / microSDXC

• Maksymalna rozdzielczość:

- 3840 x 2160 @ 30 Hz przy wykorzystaniu HDMI

- 3840 x 2160 @ 60 Hz przy wykorzystaniu USB-C pass-through

• Wymagania systemowe:

- Android 8.0 lub nowszy

- Chrome OS 76.0 lub nowszy

- iPad Pro (2018)

- Linux Kernel 4.3 lub nowszy

- Mac OS 10.15.1 lub nowszy

- Windows 7//8.1//10

- MacBook Pro z dwoma przyległymi portami Thunderbolt 3

- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt 3































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia