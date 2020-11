Delock 89049 - karta WLAN z obsługą WiFi 6 i Bluetooth 5.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Delock 89049 to adresowana do posiadaczy komputerów przepustka do bezprzewodowego świata. Karta WLAN niemieckiego producenta obsługuje najnowszy standard WiFi 6 (802.11ax) i pracuje w dwóch zakresach częstotliwości - 2.4 i 5 GHz. Urządzenie ma dwie wymienne anteny zewnętrzne ze złączem RP-SMA i wspiera technologię MU-MIMO. Maksymalna przepustowość wynosi 2400 Mbps przy pracy w trybie 2x2 w standardzie 802.11ax. Oprócz łączności WiFi karta WLAN Delock 89049 dodaje łączność w standardzie Bluetooth 5.1. Dzięki niej można szybko wymieniać dane z kompatybilnymi urządzeniami i wygodniej podłączać peryferia takie jak: klawiatury, myszy czy słuchawki. W porównaniu do Bluetooth 4.2, użytkownik zyskuje lepszy zasięg i szybszy transfer danych, co powinno pozytywnie wpłynąć na komfort użytkowania.







Karta bezprzewodowa Delock 89049 jest wyposażona w interfejs PCI Express 3.0 i zajmuje jeden slot w obudowie. Moduł Bluetooth wymaga dodatkowo pojedynczego, wewnętrznego gniazda USB na płycie głównej.



Karta WLAN Delock 89049 już pojawia się w ofertach pierwszych sklepów. Jej ceny zaczynają się od około 230 PLN.





Dane techniczne - model 89049:

• interfejs: PCI Express 3.0 + 4-pinowy header USB

• złącza antenowe: RP-SMA

• chipset: Intel AX200

• obsługiwane standardy WiFi:

- WiFi 6 (802.11ax)

- WiFi 5 (802.11ac)

- WiFi 4 (802.11n)

- 802.11a/b/g

• obsługiwane pasma: 2,4 GHz, 5 GHz

• standard Bluetooth: 5.1

• maksymalna przepustowość: do 2400 Mbps @ 2x2 802.11ax

• szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2, WPA3

• anteny:

- zewnętrzne, wielokierunkowe

- odłączane, z gniazdem RP-SMA

- uzysk: 2 dBi

- impedancja: 50 Ohm

• Wspierane technologie: DFS, WPS, MU-MIMO



Zawartość zestawu:

• karta PCI Express

• ramka (śledź)

• dwie anteny zewnętrzne

• przewód 4-pinowy USB o długości 30 cm

• instrukcja obsługi



Wymagania systemowe:

• PC z systemem Windows 10

• 1 wolny slot PCI Express

• 1 złącze USB (wewnętrzne) na płycie głównej



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia