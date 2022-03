Designerska torba dla smartfonów realme 9 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma realme zadebiutowała na paryskim wybiegu. Podczas pokazów Paryskiego Tygodnia Mody marka zaprezentowała designerską torbę stworzoną dla smartfonów realme 9 Pro. Nowy produkt od realme, to efekt współpracy studia projektowego realme oraz kopenhaskiej marki modowej HELIOT EMIL, której doświadczenie w tworzeniu projektów, łączących nietuzinkowy design z funkcjonalnością, współgrało z innowacyjnym podejściem do produktu najszybciej rozwijającego się producenta smartfonów. Wspólny projekt został zainspirowany wyjątkową obudową „Light Shift Design” smartfonów realme serii 9. Co więcej, projekt zadebiutował na oficjalnym wybiegu Paryskiego Tygodnia Mody 2022 i został przedstawiony szerokiej publiczności obecnej podczas tego modowego wydarzenia.







Wyjątkowa torba realme, zaprezentowana w stolicy światowej mody, stanowi nowoczesny dodatek do linii smartfonów realme serii 9. Zaprezentowany na początku tego roku model realme 9 Pro+ jest wyposażony w wysokiej klasy aparat Sony IMX766 OIS, podwójne głośniki Dolby Atmos, konstrukcję Light Shift, wyświetlacz Ultra Smooth z wysoką częstotliwością odświeżania oraz procesor Dimensity 920 5G.



Torba na smartfony realme z serii 9 chroni obiektyw aparatu, a jednocześnie pozwala na szybkie wyjęcie smartfonu i błyskawiczne wykonanie zdjęcia. Ponadto, eksponuje autorski desing smartfonu, który zmienia barwę obudowy z niebieskiego na czerwony w świetle słonecznym i UV, naśladując kolor wschodu słońca.



Założone w 2020 roku Design Studio od realme tworzy niezależny zespół projektantów, specjalizujący się w projektowaniu przemysłowym i wizualnym produktów realme. Jako pierwsze mobilne studio projektowe w branży, realme Design Studio nawiązało współprace z uznanymi twórcami takimi jak: Eddie Opara, głównym projektantem firmy projektowej Pentagram, Naoto Fukasawa, japońskim mistrzem współczesnego wzornictwa przemysłowego i Jose Levy, projektantem współpracujący z Hermès.



























