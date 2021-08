Dia Lathora – najnowszy gracz uhonorowany tytułem Gaming Champion

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Fortnite to nie tylko kompetytywna gra, ale także miejsce, w którym można znaleźć przyjaciół na całe życie, a nawet pomóc komuś w sytuacji zagrożenia. W ciągu ostatnich kilku dekad świat stał się globalną wioską. Nie mówimy tu o możliwości podróżowania czy kupowania w sklepach za granicą. Mówimy o tym, że czasami osoba poznana w sieci, nawet mieszkająca na drugim końcu globu, może wiedzieć, co dzieje się w pokoju przyjaciela, nawet lepiej niż jego domownicy. Wyobraź sobie, że możesz tak uratować komuś życie!







Może to nie jest tak oczywiste, ale gracze rozwijają wiele przydatnych umiejętności podczas gry, zarówno offline jak i online. Wśród nich jest m.in. empatia i wrażliwość na życiowe zmagania innych ludzi, w tym problemy zdrowotne. A ta empatia może prowadzić do sytuacji ratujących życie. Tak właśnie stało się w przypadku Dii i Aidana.



Dia i Aidan to dwójka przyjaciół, którzy poznali się dzięki grupie fanów postaci z Fortnite na Tumblr. Szybko nawiązali więź i zaczęli grać razem, ponieważ oboje pasjonują się grami wideo. Ona mieszka w Teksasie, w USA, podczas gdy jej towarzysz gier mieszka po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Cheshire, w Wielkiej Brytanii. Pewnego dnia Dia zapytała Aidana o jego osobisty adres, ponieważ chciała wysłać mu prezent urodzinowy. Nie wiedziała jednak, że ta wiedza może wkrótce uratować mu życie.

Zaledwie kilka dni później Dia wskoczyła na Discorda i połączyła się z Aidanem tuż przed planowaną grą w Fortnite. Jednak próbując wymienić z nim zwykłe "cześć" i "jak się masz", usłyszała po drugiej stronie tylko osobliwe dźwięki. W mgnieniu oka przypomniała sobie film dokumentalny, który niedawno oglądała na YouTube. Był to film o epilepsji i Dia była pewna, że jej przyjaciel jest w niebezpieczeństwie.



Znając adres Aidana, zadzwoniła na posterunek policji w Cheshire, a ci szybko przekazali informację miejscowym lekarzom, którzy pospieszyli do domu chłopca, ratując mu życie. Pierwszą rzeczą, jaką Aidan zrobił po obudzeniu się w szpitalu, było poproszenie mamy o telefon, zadzwonienie do Dii i podziękowanie jej za uratowanie życia... i umówienie się na kolejną rundę Fortnite, oczywiście!



Historia Dii jest niezwykłym przykładem na to, że gra jako medium może stać się przestrzenią dla nowych relacji międzyludzkich oraz uratować komuś życie, bez względu na rzeczywisty dystans dzielący dwoje ludzi. Dlatego właśnie Dia została naszą kolejną Gaming Champion!



Celem Gaming Champions jest pokazanie społeczeństwu, że gry mogą mieć niezwykle pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. Są nie tylko rozrywką, ale także narzędziem do opowiadania historii, budowania empatii, uczenia się czy tworzenia niezapomnianych wrażeń. Aby wyróżnić jak najwięcej osób i historii, wyodrębniliśmy cztery kategorie zwycięzców i zidentyfikowaliśmy już wiele osób do nagrodzenia w każdej z nich. Uważamy jednak, że inicjatywa GC to coś więcej. Wierzymy, że może wyjść poza nasz pierwotny pomysł i zawierać jeszcze bardziej unikalne przykłady indywidualnych osiągnięć.



Oto kategorie:

- Ratowanie życia – osoby, które nagradzamy w tej kategorii, wyróżniały się, ratując kogoś w prawdziwym życiu, korzystając z wiedzy zdobytej w grach, lub pomagając komuś przetrwać dzięki użyciu samej gry.

- Przystępność – nominowani w tej kategorii korzystali z gier wideo, aby pomagać osobom niepełnosprawnym lub pracowali nad narzędziami, takimi jak interaktywna rozrywka, aby wspierać osoby niepełnosprawne w ich codziennym życiu.

- Społeczność – to nagroda dla tych, którzy cenią społeczność ludzką jako najwyższą formę organizacji i wykorzystują gry wideo do tworzenia więzi i zbliżania ludzi do siebie.

- Edukacja – kategoria przeznaczona dla graczy, którzy używają gier wideo do celów dydaktycznych i naukowych lub aby uczynić innych bardziej wrażliwymi na określone zjawiska społeczne.



I Ty możesz zgłaszać swoich kandydatów do nagrody Gaming Champions na stronie internetowej inicjatywy. Możesz także zasugerować ich za pomocą hashtagu #GamingChampions w mediach społecznościowych. Zbadamy i zweryfikujemy każdy przypadek, a także skonsultujemy go z naszą Radą Doradczą, która składa się z wielu profesjonalistów i osób związanych z grami.



Więcej informacji o nagrodach Gaming Champions znajduje się na stronie https://www.gamingchampions.gg/.











Źródło: Info Prasowe / AMD