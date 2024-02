Diuna - Część druga w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

tudio Wargaming ogłasza nawiązanie umowy licencyjnej z Diuną produkcji Legendary Entertainment prezentując pełne przygód wydarzenia w grach w World of Tanks, World of Tanks Blitz i World of Tanks Modern Armor. Wędrówka przez piaszczyste wydmy potrwa od 15 lutego do 1 kwietnia, a w jej trakcie czołgiści będą uczestniczyć w tematycznych wydarzeniach dostosowanych do każdej z platform. Czeka na nich szereg niespodzianek, od unikatowych mechanik, po ekskluzywne nagrody, które dodadzą rozgrywce magicznego charakteru Diuny – przyprawa musi płynąć.







Przepustka bojowa w World of Tanks PC: Diuna: Cześć druga – Przeznaczenie nadchodzi będzie trwała od 15 do 25 lutego. Ten rozdział przygody zaprezentuje mistyczną opowieść przez pustynną planetę, której częścią staną się legendarni bohaterowie, jak wojownik-poeta Gurney Halleck, „Bestia” Rabban czy sama Lady Jessika. Gracze będą mogli rekrutować bohaterów i antagonistów z filmu jako członków swoich załóg oraz otrzymywać drogocenne przedmioty, jak wyjątkowe style 2D, kamuflaże i inskrypcje – w tym te najbardziej rozpoznawalne z nadchodzącego filmu Diuna: Część druga. Co więcej, na najbardziej wytrwałych wojowników pustyni czeka prawdziwa piaskowa bestia – czołg premium VIII poziomu Mittlerer Kpz. Pr. 68 w wyjątkowym, futurystycznym stylu 3D ze specjalnymi efektami wizualnymi.



W World of Tanks Blitz szykują się wydarzenia na planetarną skalę, wszystkie oparte o uniwersum z filmu. Od 23 lutego do 7 marca dowódcy będą mogli wejść w posiadanie przedmiotów takich, jak krysnóż oraz haki stworzyciela, zdobyć tło profilowe Gurneya Hallecka oraz wyruszyć na misje oddelegowane przez „Bestię” Rabbana czy sicz Fremenów. Nagrodą główną dla graczy jest potężny Groundtank inspirowany siłami Sardaukarów. Ponadto, spektakularna skórka koparki przyprawy dla czołgu Maus będzie dostępna w specjalnych pakietach.



World of Tanks Modern Armor również dołącza do konfliktu. Gracze będą mogli stać się częścią wydarzenia społecznościowego podzielonego na 3 etapy, każdy uwzględniający unikatowe zadania i angażującą zawartość z ekskluzywnymi nagrodami inspirowanymi filmem. Po ukończeniu poszczególnych etapów, ikoniczni bohaterowie, jak Gurney Halleck, bezlitosny wojownik Sardaukarów czy bezwzględny „Bestia” Rabban będą mogli zostać pozyskani jako Dowódcy. Ponadto, ten ostatni będzie dostępny też jako dowódca 3D wyłącznie dla graczy konsolowych. Rozpoczęcie wydarzenia planowane jest na 5 marca.



Wszystkie elementy konfliktu w każdej z wersji World of Tanks stanowią doskonałe preludium dla wyczekiwanej premiery kinowej filmu Diuna: Cześć druga od Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures.





























Źródło: Info Prasowe - Wargaming