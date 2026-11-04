Diuna: Część trzecia w grach z serii World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming z dumą prezentuje efekty współpracy z Legendary Entertainment wprowadzając do gier z serii World of Tanks ekskluzywną zawartość inspirowaną filmem Diuna: Część trzecia. Zapierająca dech w piersiach konkluzja stanowi zwieńczenie epickiej trylogii reżyserii Denisa Villeneuve. Walka o władzę przenosi się z Arrakis do World of Tanks, wprowadzając do gry inspirowane filmami czołgi, dowódców i przedmioty kosmetyczne. Efekty współpracy będą dostępne w trzech tytułach studia Wargaming o 5 do 27 listopada. Każda z gier podąży własnym harmonogramem oferując zróżnicowane mechaniki i ekskluzywne nagrody.







World of Tanks PC

Specjalna Przepustka bitewna Diuna: Część trzecia wystartuje w World of Tanks 5 listopada i będzie dostępna do 16 listopada otwierając przed graczami podróż podzieloną na 40 wypełnionych akcją etapów. Piątka bohaterów dołączy do walki w roli dowódców: Paul Atryda, władca Imperium oraz Stilgar, oddany wojownik Muad’Diba mogą zostać zrekrutowani w ramach standardowej progresji. Z kolei niebezpieczna Alia Atryda, Pozaziemski Żołnierz i Komandos Śmierci dostępni są w specjalnych pakietach.



Napięcie rośnie w oczekiwaniu na kinową premierę filmu Diuna: Część trzecia 18 grudnia. W międzyczasie gracze mogą wzbogacić swoje kolekcje o nowy, ekskluzywny czołg i dwa tematyczne style 3D.

• Całkowicie nowy amerykański czołg średni poziomu IX - Jezevec dołącza do gry wraz ze stylem 3D „Manta Strider”. Pojazd inspirowany jest wyglądem ornitopterów z filmu, które przemierzają bezlitosne pustkowia Diuny, co nadaje mu surowy wygląd. Z kolei jego wszechstronne możliwości bojowe pozwolą czołgistom przygotować się do nadchodzących konfliktów.

• Robiący piorunujące wrażenie styl 3D “Tytan Wojny” dla Kpz. Erich Konzept I, niemieckiego średniego czołgu Premium IX poziomu, będzie częścią specjalnego pakietu. Imponująca sylwetka i nieziemski projekt charakteryzujący się precyzyjnymi detalami odzwierciedla niszczycielską siłę potężnego drona bojowego widzianego w Części trzeciej.



Współpraca wprowadzi do gry również style czołgów 2D, malowania i napisy inspirowane uniwersum Diuny, dając graczom jeszcze większą możliwość przeniesienia ducha Arrakis do boju.





World of Tanks Blitz

World of Tanks Blitz także dołącza do bitwy o przyszłość w ramach specjalnego wydarzenia Diuna: Część trzecia. Od 13 do 27 listopada gracze mogą zdobyć awatary i tła profilu z bohaterami filmu: Paulem i Alią Atrydami oraz Stilgarem. Wśród nagród będą też kamuflaż inspirowany filmem, dodatki do czołgu Manta Ornitopter i ozdoby garażu Cicada Ornitopter. Najważniejszymi elementami współpracy są zupełnie nowe elementy kosmetyczne: spersonalizowany dubbing Komandosa Śmierci w trakcie bitew, a także motyw garażu inspirowany filmem. Motyw pozwoli graczom zachować i aktywować inspirowany Diuną wygląd garażu nawet w przyszłości, po zakończeniu wydarzenia.





World of Tanks Modern Armor

Epicki konflikt z Diuny będzie dostępny na konsolach od 10 do 24 listopada. World of Tanks Modern Armor powita graczy w uniwersum Diuny darmowy Pakietem Startowym zawierającym emblematy „Death Commando” i „Sand Spider”, 3 dni konta Premium i dodatkowe dopalacze. Dodatkowa, inspirowana filmem zawartość będzie dostępna w specjalnych pakietach zawierających dwa całkowicie nowe czołgi „Titan of War” i „Manta Strider”, piątkę dowódców 2D prosto z filmu Diuna: Część trzecia: Paul Atryda, Alia Atryda, Stilgar, „Otherwordly Soldier” oraz „Death Commando”, a także serię przedmiotów kosmetycznych.



Czas się zbroić, odkryć swoje przeznaczenie i wytoczyć najcięższe działa w specjalnych wydarzeniach w grach z serii World of Tanks. Ostatni, finałowy rozdział trylogii Diuna: Część trzecia trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.













źródło: Info Prasowe - Wargaming