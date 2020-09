Divoom Pixel Art oraz Caffé line

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Divoom to producent, który dał się poznać dzięki perfekcyjnemu wykonaniu swoich produktów, ciekawej stylistyce, funkcjonalności ale przede wszystkim dzięki świetnym walorom brzmieniowym oraz konkurencyjnej cenie. Dotychczasowe modele z serii Pixel Art. uzupełniają nowe modele: Divoom Ditoo, Divoom Timmo oraz Divoom Tivoo Max. Wszystkie modele z tej serii współpracują z potężną aplikacją Divoom Smart dzięki czemu możesz cieszyć się tworzeniem pikselowych dzieł, a także wieloma codziennymi funkcjami jak inteligentny budzik, kalendarz, komunikacja z kanałami Social Media czy informacją o pogodzie. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android oraz IOS. Dzięki niej mamy też dostęp do wielomilionowej społeczności użytkowników produktów Divoom.







Divoom Tivoo Max to większy brat modelu Tivoo. Dostepny w 3 wersjach kolorystycznych (biały, czerwony, czarny) oferuję ogromną moc 40W. Wbudowany subwoofer pozwala cieszy cię głębokim i potężnym basem. Ze względu na swój wymiar oferuje również większy wyświetlacz, który posiada aż 256 diod LED z 16 milionami kolorów.



Tivoo Maxx może pracować nie tylko podpięty do zasilania, ale również na wbudowanej baterii, która starcza na 10h ciągłego słuchania. Model ten idealnie wkomponuje się w niemal każde pomieszczenie wprowadzając trochę życia i ekspresji. Komunikacja z głośnikiem odbywa się poprzez Bluetooth 5.0. Sugerowana cena Divoom Tivoo Maxx wynosi 549 PLN brutto.





Divoom Ditoo to słodko wyglądający głośnik bluetooth przypominający lata 90-te. Mini komputerek posiada mechaniczną klawiaturę, która może służyć do nawigacji i ustawień, ale również grania. Oczywiście pełnie możliwości daje aplikacja dzięki, której możemy w pełni wykorzystać funkcjonalność głośnika. Wiele radości sprawia zabawa w DJ oraz możliwość tworzenia remiksów. Oprócz komunikacji Bluetooth 5.0, głośnik oferuje również Tuner FM oraz slot kart microSD do odtwarzania nagranych utworów.



Pomimo niewielkich wymiarów, głośnik zaskakuje swoim dźwiękiem. Czyste i głębokie brzmienie daje dużą satysfakcje ze słuchania. Ditoo to świetny gadżet na biurko czy jako pomysł na prezent, niezależnie od wieku.

Divoom Ditoo dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych. Sugerowana cena Divoom Ditoo wynosi 349 PLN brutto.





Divoom Timoo to kolejny model typu Pixel Art. Moc 6W w zakresie 360o w zupełnie zaspokoi potrzeby dźwiękowe większości osób. Dźwięk jest czysty bez zniekształceń a bas przyjemnie daje o sobie znać. Timmo to interaktywny głośnik, który dzięki komunikacji z twoim telefonem na bieżąco będzie informował Cię o różnych eventach z mediów społecznościowych a także zapamięta i przypomni CI o wszystkim co istotne.



Dzięki możliwości customizacji dopasuj Divoom Timmo do swojego stylu życia i swoich upodobań. Zostaw notatkę głosową dla swoich bliskich czy użyj głośnika jako zestawu głośnomówiącego. Dostęp do kilu tysięcy stacji radiowych daje bogaty wybór repertuaru muzycznego. Poza tym możesz oczywiście stremować muzykę ze swojego telefonu poprzez Bluetooth 5.0. Divoom Timoo dostępny jest w pastelowych kolorach. Sugerowana cena Divoom Timoo wynosi 279 PLN brutto.





Divoom Mocha to najpotężniejszy głośnik z tej linii oferujący moc 40W w zakresie 360 stopni.

Odpowiednio przestrojone procesory DSP zapewniają klarowny, dynamiczny, duży i przestrzenny dźwięk niezależnie czy w pomieszczeniu czy na zewnątrz. Funkcja TWS pozwala sparować ze sobą więcej niż 1 głośnik, zwiększając przy tym wrażenia akustyczne.



Divoom Mocha to świetny głośnik na wszelkiego rodzaju imprezy. Czas pracy na baterii dochodzi do 25h przy umiarkowanej głośności. Zakres komunikacji Bluetooth to 10m. Skórzany pasek umożliwia wygodne przenoszenie głośnika, który może się pochwalić wyjątkowo solidną i pancerną konstrukcją z metalu. Niestraszne mu surowe warunki outdoorowe. Design w najdrobniejszym szczególe nawiązuje do stylu retro. Divoom Mocha dostępne są w czerwonym i czarnym kolorze. Sugerowana cena Divoom Mocha wynosi 549 PLN brutto.



Divoom Espresso to najmniejszy głośnik z rodziny Divoom. Tak mały, że mieści się w kieszeni czy torebce damskiej. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Dźwięk, który generuje to maleństwo - zaskakuje. Dzięki dobrze zestrojonym procesorom DSP, głośniczek brzmi dostojnie i uroczo, przez co z pewnością stanie się towarzyszem wielu podróży.



Espresso oprócz komunikacji Bluetooth 5.0, oferuje również Radio FM oraz czytnik kart microSD. Dołączone nosidełko umożliwia wygodny transport głośnika i jego przyczepianie do garderoby czy ubrania. Wykonanie oraz materiały dobrane do produkcji tego głośnika są najwyższej jakości przez co produkt jest idealnym gadżetem na prezentem. Divoom Espresso dostępny jest w 3 wersjach kolorystycznych (biały, czarny i czerwony). Cena sugerowana Divoom Espresso wynosi 149 PLN brutto.

































Źródło: Info Prasowe / MIP