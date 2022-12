Dołącz do Elfów Optimusa w świątecznym konkursie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Optimus organizuje świąteczny konkurs, w którym główną nagrodą jest gamingowy komputer OPTIMUS E-SPORT GB660T-CR1. Aby wziąć udział w akcji należy wykonać kilka prostych zadań

i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zasady konkursu Optimusa są proste. Należy wykonać trzy świąteczne zadania i odpowiedzieć na następujące pytanie: Jakiego influencera chciałbyś lub chciałabyś zobaczyć w następnej edycji Elfów Optimusa? Odpowiedź można przesłać tylko jeden raz. Warto przed tym upewnić się, że podany e-mail jest poprawny, bowiem to właśnie na niego wysłany zostanie formularz odbioru nagrody. Wyniki będą wcześniej opublikowane na fanpage’u Optimusa na Facebooku.







Akcja już wystartowała, jednak potrwa jeszcze do 16 grudnia do godziny 23:59. Główną nagrodą w konkursie jest gamingowy PC OPTIMUS E-SPORT GB660T-CR1. Komputer ten składa się m.in. z procesora Intel Core i5-12400F z chłodzeniem Be quiet! Cooler CPU Pure Rock 2 Black, 16 GB pamięci DDR4 Vengeance PRO RGB, karty graficznej Gigabyte RTX 3050 Gaming OC, zasilacza Be quiet! System Power 9 500W czy obudowy CORSAIR iCUE 4000X RGB TG. Jak twierdzi organizator, taka konfiguracja będzie idealna dla użytkowników szukających wysokiej wydajności i sprawdzonych parametrów. Jest więc o co walczyć.



Formularz, na którym umieszczono zadania konkursowe znajduje się pod tym LINKIEM.





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia