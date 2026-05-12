Dreame - nowa generacja inteligentnych robotów koszących A3 AWD

Aby cieszyć się idealnie przyciętą trawą bez konieczności tracenia wolnego czasu na żmudne obowiązki, warto zaufać najnowszym technologiom. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi marka Dreame, prezentując kolejne roboty koszące: modele A3 AWD 1000 oraz A3 AWD 1600. To zaawansowane urządzenia, które przenoszą pielęgnację trawnika na najwyższy poziom, oferując pełną automatyzację i całkowicie eliminując problem rozkładania kłopotliwych przewodów granicznych na terenie posesji.







Dreame A3 AWD 1000 – precyzja i wygoda na zróżnicowanym terenie

Ten zaawansowany robot koszący samodzielnie dba o wygląd trawnika, bazując na rewolucyjnym systemie OmniSense 3.0 z technologią LiDAR 3D o zasięgu 70 m i widzeniem stereoskopowym. Tworzy on w czasie rzeczywistym niezwykle dokładne mapy, całkowicie eliminując problem pominiętych pasów trawy. Napęd na cztery koła oraz silniki w piastach sprawiają, że urządzenie bez trudu radzi sobie ze spadkami terenu do 80% oraz pokonuje przeszkody o wysokości do 5.5 cm. Wykorzystanie innowacyjnego systemu EdgeMaster pozwala na automatyczne wysuwanie tarczy tnącej na zewnątrz, utrzymując dystans mniejszy niż 5 cm od granicy trawnika, co gwarantuje idealnie równe krawędzie. Robot dysponuje szerokością cięcia 20 cm i elastyczną regulacją wysokości w zakresie od 3 do 10 cm. Identyfikuje ponad 300 typów obiektów, sprawnie je omijając, a jego trasa koszenia układa się w inteligentny schemat litery U.



Wszystkimi funkcjami, takimi jak obsługa dwóch map, harmonogramy czy strefy pracy, można zarządzać przez aplikację Dreamehome łączącą się przez Bluetooth lub sieć Wi-Fi. Cicha praca na poziomie niecałych 71 dB, wodoodporność IPX6, pełen pakiet zabezpieczeń antykradzieżowych oraz akumulator pozwalający na 90 minut pracy stanowią o wyjątkowości tego modelu. Będzie to wręcz doskonały sprzęt dla posiadaczy ogrodów o powierzchni około 1000 m2, charakteryzujących się wzniesieniami oraz licznymi krawędziami wymagającymi maksymalnej precyzji bez ręcznego poprawiania.



Dreame A3 AWD 1600 – maksymalna wydajność dla najbardziej wymagających

Dzieląc te same doskonałe rozwiązania technologiczne, model Dreame A3 AWD 1600 oferuje znacznie podniesioną wydajność, przystosowaną do sprawniejszej obsługi większych obszarów. Urządzenie imponuje standardową zdolnością pokrycia do 1600 m2 w ciągu doby, a w trybie intensywnym radzi sobie z imponującym areałem sięgającym nawet 2400 m2. Ponownie znajdziemy tutaj niezawodny napęd na cztery koła pokonujący strome, 80% nachylenia, system dokładnego mapowania OmniSense 3.0 oraz funkcję precyzyjnego wykańczania obrzeży EdgeMaster. Zarówno rozpoznawanie ponad 300 rodzajów przeszkód, systematyczna trasa w kształcie litery U, jak i wszechstronna obsługa za pomocą bezprzewodowej aplikacji Dreamehome gwarantują najwyższy komfort zarządzania terenem. Również ten model charakteryzuje się wodoodpornością IPX6 ułatwiającą czyszczenie, optymalnym systemem ładowania trwającym około 54 minut i inteligentnymi zabezpieczeniami. Ze względu na zoptymalizowane parametry operacyjne, sprzęt ten jest idealną propozycją dla właścicieli większych i skomplikowanych ogrodów, którzy potrzebują wyższej efektywności pracy przy zachowaniu najwyższych standardów cięcia na trudnym, pofalowanym terenie.



Promocja, której nie można przegapić

Najlepszy czas na wyposażenie swojego ogrodu w inteligentne technologie właśnie nadszedł. W okresie od 8 do 22 maja przygotowano wyjątkową ofertę, dzięki której roboty z serii A3 AWD są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach.

• Dreame A3 AWD 1000 (sugerowana cena katalogowa: 7299 PLN), można znaleźć już za 6.749 PLN.

• Dreame A3 AWD 1600 (sugerowana cena katalogowa: 8099 PLN), można znaleźć już za 7499 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Dreame