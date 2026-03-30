Dreame A3 AWD Pro – koszenie jeszcze bardziej autonomiczne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Dreame to przełomowe technologie, które zapewniają marce sukces w wielu kategoriach produktowych. Doskonałym przykładem jest tu segment robotów koszących, które użytkownicy wybierają z uwagi na prostotę obsługi oraz efektywność pracy. Dreame nie zwalnia technologicznego tempa i dziś wprowadza w tej kategorii serię swoich najbardziej zaawansowanych modeli – A3 AWD Pro, które do 13 kwietnia dostępne są w ofercie premierowej. Roboty koszące Dreame podbijają serca użytkowników swoimi unikalnymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest oparty na specjalnie zaprojektowanym laserowym mierniku odległości system nawigacji. Choć brzmi to skomplikowanie, to dostarcza kluczowych zalet robotom koszącym Dreame – prostotę instalacji. Urządzenia nie potrzebują przewodów czy stacji RTK, wystarczy sam robot i aplikacja na smartfon.







Każdego roku, wszystkie kategorie produktowe Dreame zyskują nowe rozwiązania, które pozwalają zerwać z kolejnymi ograniczeniami. Za sprawą modeli z serii A3 AWD Pro marka eksponuje cały arsenał swoich najnowszych zdobyczy technologicznych w segmencie robotów koszących.



Prosto, schludnie i wygodnie

Modele z serii A3 AWD Pro posiadają system nawigacji OmniSense™ 3.0. Swoją pracę opierają na monitorowaniu przestrzeni z pomocą laserowego miernika odległości, dwóch kamer wizyjnych oraz algorytmów sztucznej inteligencji, które scalają dane. Pierwszy z elementów opiera się na technologii LiDAR z zasięgiem detekcji do 70 m w zakresie 360° w osi poziomej oraz 59° w osi pionowej. Z kolei 2 kamery zbierają obraz w zasięgu 50 m, w polu widzenia 120°×70°. Dzięki temu roboty te oferują niezwykle szczegółową analizę przestrzeni.



Dla użytkownika oznacza to m.in. wyjątkową dokładność i bezpieczeństwo koszenia, ale również prostotę instalacji – wystarczy obejść obrzeża trawnika, sterując robotem z poziomu smartfona. Nie ma więc potrzeby stosowania przewodów ograniczających, sygnalizatorów, słupków RTK czy anten. To jednak nie wszystko, bowiem modele serii A3 AWD Pro oferują funkcję automatycznego mapowania, która sama identyfikuje granice trawnika. System OmniSense 3.0 zapewnia również rozpoznawanie ponad 300 obiektów, jak stoły, krzesła, narzędzia ogrodowe, zabawki, płoty, węże ogrodowe, rury, dysze, piłki tenisowe, szyszki, gałęzie, a nawet pozostawione przez pupila „niespodzianki”. Co więcej system rozpozna również zwierzęta – koty, psy, jeże, krety, żaby, jaszczurki, króliki. Istotne jest, że roboty serii A3 AWD Pro wyposażono w dodatkowe oświetlenie, aby lepiej rozpoznawały otoczenie w nocy, zapewniając tym samym bezpieczne koszenie.



Z myślą o komforcie zwierząt, ale i domowników, w robotach koszących serii A3 AWD Pro zastosowano odpowiednie tryby pracy:

• bezpieczny – robot porusza się z mniejszą prędkością, dając zwierzętom więcej czasu na reakcję i zmniejszając ryzyko kolizji lub zakłóceń.

• strefy „Aktywności zwierząt” – umożliwia oznaczenie określonych obszarów jako tych, w których często przebywają pupile, aby robot je pominął.

• „nie przeszkadzać” – wyklucza działanie robota w określonych godzinach.



Nawigacja System OmniSense 3.0 sprawia, że roboty serii A3 AWD Pro poruszają się wzdłuż równoległych linii (po ścieżce w kształcie litery U), zapewniając optymalne pokrycie trawnika. Dodatkowo, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej bezpiecznego pułapu, robot koszący A3 AWD Pro Series zapamięta miejsce przerwania pracy, a po naładowaniu baterii do odpowiedniego poziomu automatycznie wróci, aby ją kontynuować.



Dokładnie, wszędzie i szybko

Trawniki różnią się wielkością, ukształtowaniem terenu czy występowaniem różnych przeszkód. Aby sprostać tym zróżnicowanym wyzwaniom, modele serii A3 AWD Pro zostały wyposażone w wiele przełomowych rozwiązań. Doskonałym przykładem jest wyposażenie ich w silniki umieszczone w piastach każdego koła, więc mówimy o napędzie 4x4. Zapewnia to zdolność pokonywania wzniesień na poziomie do 80% (38.7°) oraz przeszkód o wysokości do 5.5 cm, tak aby roboty koszące bez trudu mogły się poruszać.



Roboty koszące serii A3 AWD Pro wyposażono w dwie tarcze tnące, o łącznej szerokości 40 cm. Zapewnia to szereg korzyści, nie tylko w zakresie szybkości koszenia. Każda z tarcz jest zawieszona niezależnie, co pozwala na płynne dostosowanie się do nierównego terenu tak, aby zapewnić swobodne koszenie i zapobiec uszkodzeniom darni. To jednak nie wszystko, ponieważ roboty koszące serii A3 AWD Pro posiadają technologię EdgeMaster 2.0. Oznacza to, że tarcze tnące przesuwają się do skraju obudowy robota. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest m.in. podczas koszenia krawędzi trawnika (z dystansem mniejszym niż 3 cm).

Co istotne, roboty serii A3 AWD Pro zapewniają możliwość łatwego ustawienia żądanej wysokości trawnika. Można tego dokonać za pomocą aplikacji Dreamehome. Zakres regulacji wynosi od 3 do 10 cm, ale sam robot poradzi sobie z gęstą trawą o wysokości powyżej 15 cm.



Bezpiecznie, wydajnie, komfortowo

Oparty o dwie kamery system wizyjny robotów serii A3 AWD Pro sprawia, że mogą one stać się prawdziwymi opiekunami ogrodu. System ten zapewnia monitoring w czasie rzeczywistym, łącznie z powiadomieniami o wykryciu ruchu. Samo urządzenie posiada również zabezpieczenie przed kradzieżą za sprawą:

• wbudowanej karty 4G ESIM i GPS1. Zapewnia łączność w czasie rzeczywistym nawet przy słabym sygnale Wi-Fi. Umożliwia śledzenie robota w Mapach Google, a jeśli opuści on zaznaczony obszar, aplikacja Dreamehome natychmiast wyśle ​​alert.

• alertu o podniesieniu. Robot emituje dźwięk ostrzegawczy, gdy wykryje brak kontaktu z podłożem, a aplikacja Dreamehome natychmiast wysyła ostrzeżenie.

• Specjalnego slota na lokalizator AirTag.



Aplikacja Dreamehome zapewnia szerokie możliwości dostosowania pracy robota oraz dostarcza informacji na temat jego kondycji. W przypadku modeli serii A3 AWD Pro można generować i nadzorować 2 odrębne mapy, co stanowi idealne rozwiązanie dla domów z oddzielnymi trawnikami z przodu i z tyłu. Aplikacja pozwala również na łatwą konfigurację stref koszenia, aby określić dla nich wysokość, wydajność i kierunek koszenia. Możliwe jest również ustalenie stref zakazanych, np. w pobliżu basenu. Dodatkowo możliwe jest wykorzystanie podwójnego harmonogramu, aby Dreame A3 AWD Pro Series inteligentnie dostosował się do zmian sezonowych i zróżnicowanego tempa wzrostu trawy. Za pomocą aplikacji Dreamehome można też wybrać różne schematy koszenia, aby stworzyć własne wzory, takie jak serce, kwadrat i inne, realizując swoją estetyczną i artystyczną wizję trawnika.



Istotnym aspektem jest również fakt, że roboty koszące serii A3 AWD Pro zbudowano tak, aby posiadały klasę wodoodporności IPX6, więc można je czyścić wodą. Najnowsze modele zasilane są z wydajnych akumulatorów litowych, a napęd oparty na silnikach w piaście zapewnia cichą pracę (do 65 dB).



Cena i dostępność

Do 13 kwietnia najnowsze roboty koszące od Dreame dostępne są w ofercie premierowej:

• A3 AWD Pro 2500 – 8.999 PLN (sugerowana cena katalogowa: 9.899 PLN)

• A3 AWD Pro 3500 – 10.799 PLN (sugerowana cena katalogowa: 11.999 PLN)

• A3 AWD Pro 5000 – 13.399 PLN (sugerowana cena katalogowa: 14.599 PLN)

Modele te przeznaczone są do pracy na trawnikach do odpowiednio: 2500, 3500 i 5000 m².





























źródło: Info Prasowe - Dreame