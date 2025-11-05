Dreame Matrix10 Ultra – robot mopujący z innego wymiaru

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dreame prezentuje pierwszego robota sprzątającego, który samodzielnie dobiera i zmienia w stacji dokującej nakładki mopujące w zależności od warunków. Matrix10 Ultra dysponuje trzema rodzajami obracających się dysków do czyszczenia na mokro, które zapewniają optymalne dopasowanie do specyfiki każdego pomieszczenia, eliminując ryzyko przenoszenia brudu między pokojami. Do 1 grudnia model dostępny jest w atrakcyjnej ofercie premierowej. Dreame doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że nasze domy są zróżnicowane. Dlatego marka opracowuje kolejne rozwiązania, które pozwalają dobrać optymalne narzędzia, które sprostają naszym potrzebom.







Inaczej brudzi się podłoga w kuchni, inaczej w łazience, inne środki zastosujemy do czyszczenia parkietów, jeszcze inne, gdy chcemy pozbyć się generowanych przez zwierzęta zapachów. Dlatego powstał robot sprzątający Dreame Matrix10 Ultra, który stanowi odpowiedź na potrzeby użytkowników oczekujących nie tylko skutecznego sprzątania, ale przede wszystkim maksymalnego poziomu higieny. Kluczową cechą wyróżniającą ten produkt jest unikalna stacja dokująca, która posiada zbiorniki na trzy rodzaje detergentów oraz przechowuje trzy pary nakładek mopujących – każda z nich została zaprojektowana do specyficznych zadań w zakresie sprzątania.



Trzy oblicza czystości

Największą innowacją Matrix10 Ultra jest system automatycznej wymiany nakładek mopujących w zależności od typu pomieszczenia i zabrudzeń. Z pomocą sztucznej inteligencji robot skutecznie je rozpoznaje i samodzielnie dobiera odpowiednie rozwiązanie:

• w kuchni – nakładka z włosia nylonowego ze szczotkami szorującymi, która została zaprojektowana z myślą o czyszczeniu uporczywego tłuszczu w kuchni bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

• w łazience – nakładka gąbkowa o zwiększonej chłonności wody, która zapobiega namnażaniu bakterii i skutecznie absorbuje wilgoć. Została wyposażona w 3-milimetrową gąbkę, która szybko wchłania wilgoć.

• w pozostałych pomieszczeniach (salon, sypialnia itp.) – termiczna nakładka mopująca, która utrzymuje stałą temperaturę 40°C podczas pracy, zwiększając skuteczność czyszczenia. Wykorzystane są tu materiały zmiennofazowe, które zapewniają równomierny transfer ciepła, zwiększając skuteczność czyszczenia.



Trzy detergenty dla trzech wyzwań

Matrix10 Ultra wyposażono w innowacyjny system trzech komór na detergenty, co pozwala na jeszcze bardziej spersonalizowane czyszczenie:

• Detergent do podłóg – uniwersalny środek czyszczący do codziennego użytku.

• Środek neutralizujący zapachy zwierząt – zawiera skład skutecznie neutralizujący nieprzyjemne zapachy, które mogą towarzyszyć posiadaczom zwierząt domowych (amoniak, siarkowodór itp.). Standardowo, środek jest używany raz w tygodniu, ale można ustawić częstsze jego stosowanie.

• Preparat do pielęgnacji drewnianych podłóg – zawiera żywicę poliuretanową i emulsję naturalnego wosku roślinnego, który chroni powierzchnię drewna przed zarysowaniami, utlenianiem i matowieniem. Standardowo, środek jest używany raz w miesiącu, ale można ustawić częstsze stosowanie.



Za optymalizacje procesu czyszczenia na mokro odpowiada również szereg sprawdzonych rozwiązań od Dreame. Mamy tu do czynienia z system mopowania, który opiera się na dwóch nakładkach Omni-Scrub, które obracają się z prędkością 165 obr./min oraz wywierają na podłoże nacisk 8N, co gwarantuje skuteczne usuwanie nawet zaschniętych plam. System umożliwia pochylenie w pełnym zakresie do 10 stopni (±5 stopni) oraz pionowy zakres ruchu 3 mm (+2/-1 mm), dzięki czemu doskonale radzi sobie z nierównymi powierzchniami i fakturowanymi płytkami. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym zakresie mechanizmu wysuwania jednej z nakładek mopujących poza obrys robota. Rozwiązanie to pozwala na skuteczne sprzątanie wzdłuż krawędzi i w rogach.



Po zakończeniu sprzątania, wszystkie nakładki są automatycznie myte w stacji dokującej z wykorzystaniem technologii ThermoHub. System ten podgrzewa wodę do temperatury 100°C i rozpyla ją na nakładki poprzez 20 dysz, jednocześnie obracając je na płycie myjącej. Tak wysoka temperatura skutecznie rozpuszcza tłuszcz, usuwa bakterie i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Po zakończeniu procesu mycia i suszenia, system chłodzi się do bezpiecznej temperatury, zanim robot opuści stację – co zapewnia ochronę dzieci i zwierząt przed poparzeniami.



Odkurzanie, jak przystało na standardy eksperta

W zakresie odkurzania użytkownik może oczywiście liczyć na sprawdzone i najbardziej efektywne rozwiązania, które znamy z robotów Dreame. Matrix10 Ultra oferuje wiec moc ssania na poziomie 30.000 Pa, co zapewnia skuteczne zbieranie wszelkich zanieczyszczeń – od drobnego kurzu po sierść zwierząt i żwirek z kuwety. Robot działa przy tym wyjątkowo cicho, a poziom mocy ssania można dostosować w aplikacji mobilnej.



Nie mogło również zabraknąć rozwiązania HyperStream Detangling DuoBrush. W jego ramach w głowicy czyszczącej pracują dwie szczotki główne. Jedna z nich ma gumową konstrukcję włosiem i zapewnia dokładny kontakt z podłożem oraz skuteczne usuwanie zabrudzeń nawet ze szczelin w podłodze. Druga szczotka została wykonana w całości z termoplastycznego poliuretanu – delikatnie styka się z podłożem, a jej zadaniem jest zbieranie większych zanieczyszczeń. Technologia HyperStream to nie tylko większa efektywność, ale także duże ułatwienie w konserwacji – konstrukcja szczotek oraz kanału przepływu powietrza sprawia, że nawet 50-centymetrowe włosy nie owijają się na nich i są transportowane do zbiornika robota. Jak z czyszczeniem na sucho w rogach? Jak to w Dreame – szczotka boczna zainstalowana jest na ruchomym ramieniu, które idealnie sprawdza się przy usuwaniu zabrudzeń z przestrzeni wzdłuż ścian i w innych trudnodostępnych miejscach.



Matrix10 Ultra to zwinna bestia

Robota tego wyposażono w technologię ProLeap drugiej generacji, która pozwala robotowi pokonywać przeszkody o wysokości do 8 cm w przypadku dwupoziomowych progów oraz 4,2 cm dla pojedynczych stopni. System wykorzystuje dwie metody:

• Synchroniczne pokonywanie przeszkód – robot podnosi obie wysuwane „nogi” w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, a następnie „przeskakuje” przeszkodę, imitując skok o tyczce.

• Pokonywanie przeszkód w stylu biegu przez płotki – robot najpierw podnosi lewą, a następnie prawą „nogę” przeskakując przeszkody, takie jak szyny drzwi przesuwnych czy połączone nogi nietypowych mebli.



Co więcej podwozie robota wyposażono w niezależnie regulowany system sterowania z trzema kołami (Triple-Wheel AgiLift Chassis), który stosuje różne strategie pokonywania przeszkód o różnej wysokości. Umożliwia to łatwe pokonywanie standardowych progów, aby ułatwić poruszanie się między pomieszczeniami, ale również niestraszne są mu krzesła z nogami w kształcie litery U. Technologia ta przynosi również usprawnienia podczas czyszczenia dywanów o średnim i długim włosiu. Wówczas podwozie unosi się o 11 mm, zapewniając silne ssanie, które wnika we włókna dywanu bez zatykania. Co istotne, nie trzeba się wówczas martwić o zmoczenie czy zabrudzenie podłogi miękkiej – nakładki mopujące unoszą się wówczas o 21.5 mm.



Dzięki technologii VersaLift robot wyposażono w wysuwany czujnik LDS (laserowy system nawigacji), który może się chować, redukując wysokość urządzenia do zaledwie 89 mm. Pozwala to na swobodne sprzątanie pod niskimi sofami, łóżkami i szafkami, tam gdzie tradycyjne narzędzia nie mają dostępu. W robotach Matrix10 Ultra nie mogło zabraknąć opartego na kamerach systemy rozpoznawania przeszkód – robota rozpoznaje i wymija około 240 rodzajów występujących w naszych domach przedmiotów, aby optymalnie dostosować swoje zachowanie po ich napotkaniu.



Cena i dostępność

Dreame Matrix10 Ultra dostępny jest od 5 listopada w cenie katalogowej 6599 PLN. Do 1 grudnia model objęty jest ofertą premierową w cenie 4699 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Dreame