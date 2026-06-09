Dreame X60 Pro Ultra - już wkrótce w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zaledwie kilka miesięcy po premierze tegorocznego flagowca X60 Ultra, marka Dreame ponownie udowadnia, że nie zamierza osiąść na laurach. Już 23 czerwca na polskim rynku zadebiutuje Dreame X60 Pro Ultra, udowadniając, że w kwestii bezkompromisowego sprzątania zawsze można sięgnąć dalej i wejść wyżej. To, że technologia powinna dostosowywać się do naszych przestrzeni, Dreame pokazuje od lat. Szczególnie widoczne było to w modelu X60 Ultra, który został stworzony dla domów z meblami o niskim prześwicie i podłogowymi barierami, takimi jak progi czy nietypowe nogi stołów. X60 Pro Ultra idzie o krok (a dokładniej – 18 cm) dalej, wprowadzając na rynek unikalną technologię wysuwanych ramion, jeszcze potężniejszą siłę ssącą oraz inteligentną nawigację, która jest gotowa nawet na najbardziej nieprzewidywalne wyzwania.







Bezlitosny dla kurzu, precyzyjny w zakamarkach

X60 Pro Ultra może się pochwalić absolutnie bezprecedensową siłą ssania aż 42.000 Pa, stając się jednym z najpotężniejszych urządzeń na rynku. Zwiększona moc idzie w parze z innowacyjną technologią Dual UltraExtend Arms. Oznacza to, że robot potrafi aktywnie wysunąć szczotkę boczną na odległość 12 cm, a pad mopujący aż 18 cm. Wszelkie ciasne kąty, krawędzie ścian czy głębokie zakamarki pod meblami są teraz czyszczone z niespotykaną dotąd precyzją, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. Za całkowity brak plączących się włosów odpowiada z kolei zaprojektowana od nowa szczotka HyperStream Detangling DuoBrush 2.0.



Must-have dla domów, w których na podłodze dzieje się wiele

Walka z przeszkodami to kolejny aspekt, w którym X60 Pro Ultra bije rekordy i pozostawia konkurencję w tyle. O ile poprzedni model bez trudu radził sobie z wysokimi progami do 8,8 cm, inżynierowie Dreame w wersji Pro Ultra ulepszyli znany już z wielu robotów Dreame system ProLeap. Dzięki niemu urządzenie z łatwością pokonuje podwójne stopnie o łącznej wysokości 10 cm. Pojedyncze stopnie czy progi o wysokości do 5 cm również nie są dla robota żadną przeszkodą, co gwarantuje nieprzerwane, płynne sprzątanie nawet w domach o bardzo skomplikowanych układach architektonicznych.



Świeże spojrzenie na Twój dom

System percepcji przeszedł gruntowną ewolucję. Znany z poprzednika zaawansowany system OmniSight bezbłędnie rozpoznawał ponad 280 typów obiektów. Najnowsza generacja – AI OmniSight 3.0 wykorzystuje układ dwóch kamer ze sztuczną inteligencją, mapowanie światłem strukturalnym 3D i adaptacyjne oświetlenie LED, co pozwala na precyzyjną identyfikację ponad 320 różnych rodzajów obiektów. Oczywiście nie mogło również zabraknąć cenionej funkcji opuszczanego czujnika VersaLift DToF, co pozwala robotowi na uzyskanie zaledwie 8.9 cm wysokości podczas nawigowania pod meblami.



Błyskawiczne ładowanie

Dreame X60 Pro Ultra to także mistrz wydajności energetycznej. Urządzenie zostało wyposażone w potężny akumulator o pojemności 5000 mAh. Dzięki przełomowej technologii PowerMaster i innowacyjnemu ładowaniu o natężeniu aż 11A, robot błyskawicznie odzyskuje energię w tym samym czasie, w którym stacja czyści jego mopy. Pozwala to na natychmiastowy powrót do pracy i nieprzerwane sprzątanie przez cały dzień bez obaw o przestoje. Całości dopełnia stacja PowerDock, która w pełni automatyzuje obsługę urządzenia – od opróżniania pojemnika, przez mycie mopów w wodzie o temperaturze 100°C i ich suszenie, aż po uzupełnianie wody i kompleksowe samoczyszczenie systemu.

Oficjalna polska premiera Dreame X60 Pro Ultra odbędzie się już 23 czerwca.









źródło: Info Prasowe - Dreame