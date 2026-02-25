Dreame X60 Ultra, już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zgodnie z zapowiedziami, dziś na polski rynek oficjalnie wchodzi Dreame X60 Ultra. Najnowszy model w portfolio producenta to odpowiedź na konkretne problemy nowoczesnych wnętrz: niskie meble, wysokie progi i trudne do usunięcia zabrudzenia. Od teraz technologia, która łączy rekordową moc z niespotykanie niskim profilem, jest dostępna dla polskich klientów. Wielu użytkowników robotów sprzątających musiało dotychczas wybierać: albo urządzenie z dużą mocą i rozbudowaną wieżyczką nawigacyjną, które nie mieści się pod meblami, albo smukły model o słabszych parametrach lub bez możliwości mopowania. Dreame X60 Ultra, który 25 lutego 2026 r. debiutuje w sklepach, eliminuje ten dylemat, oferując bezkompromisowe połączenie kompaktowej budowy z potężną wydajnością.







Dom bez granic

Współczesne mieszkania i domy często wyposażone są w meble o niskim profilu, co dla standardowych robotów może stanowić barierę nie do przebicia. Dreame X60 Ultra wyróżnia się ultrasmukłą konstrukcją o wysokości zaledwie 7.95 cm (gdy robot schowa wieżyczkę nawigacji). Pozwala to urządzeniu swobodnie wjeżdżać pod niskie sofy, szafki RTV czy łóżka, docierając do miejsc, w których najczęściej gromadzi się kurz, a do których dostęp był dotychczas utrudniony.

Inżynierowie Dreame udoskonalili także system mobilności, ponownie biorąc na tapet problem poruszania się pomiędzy pomieszczeniami o zróżnicowanych poziomach podłóg. Zastosowana w nowym modelu kolejna iteracja technologii ProLeap znacząco zwiększa możliwości manewrowe urządzenia, które teraz potrafi pokonywać przeszkody o wysokości aż do 8.8 cm. Oznacza to, że wysokie progi, grube dywany czy specyficzne nogi mebli nie wymagają już interwencji użytkownika ani przenoszenia urządzenia.



Bezlitosny dla brudu, delikatny dla podłóg

Mimo kompaktowych rozmiarów, X60 Ultra oferuje parametry przewyższające wiele większych konstrukcji. Robot dysponuje rekordową siłą ssania na poziomie 35.000 Pa, wspieraną przez szczotki HyperStream DuoBrush 2.0. Ich konstrukcja nie tylko optymalizuje proczas sprzątania, ale również eliminuje zaplątywanie się w nie włosów. Kluczową innowacją jest tu system uszczelniania, który aktywnie „dociska” szczotkę do podłoża. Takie rozwiązanie uszczelnia kanał ssący i zwiększa ciśnienie statyczne, co pozwala na skuteczne wyciąganie brudu z głębi gęstego runa dywanów. Nowością, która debiutuje wraz z tym modelem, jest system mopowania DreameGlide. Pady mopujące utrzymują temperaturę wody około 40°C przez co najmniej 4 minuty ciągłego mycia, co pozwala na znacznie szybsze i skuteczniejsze rozpuszczanie tłustych plam (np. w kuchni) w porównaniu do mycia zimną wodą.



IQ Twojego domu właśnie wzrosło

Za nawigację odpowiada system OmniSight wspierany przez sztuczną inteligencję, który rozpoznaje ponad 280 typów obiektów z milimetrową precyzją. Robot wyposażony jest także w inteligentne oświetlenie, które nie tylko ułatwia pracę w ciemnych pomieszczeniach, ale także ujawnia drobinki kurzu niewidoczne gołym okiem. System nie tylko pozwala omijać przeszkody, ale rozumie ich kontekst, wyznaczając optymalne trasy bez ryzyka kolizji czy utknięcia w trudnych miejscach. Robot automatycznie dostosowuje parametry sprzątania do wykrytych zabrudzeń, co oznacza mniejsze ryzyko przenoszenia mokrych zabrudzeń i wydajniejsze sprzątanie.



Cena i dostępność

Dreame X60 Ultra jest dostępny w sugerowanej cenie katalogowej 5999 PLN. Do 11 marca obowiązuje jednak specjalna oferta premierowa, w ramach której robota można znaleźć nawet za 5599 PLN. Dodatkowo, każdy kto zdecyduje się na zakup w tym okresie będzie mógł otrzymać suszarkę do włosów (w zależności od punktu Dreame Glory lub Dreame Glory Pro), jedynie za 1 zł. Ilość suszarek w promocji jest ograniczona.





















źródło: Info Prasowe - Dreame