Dreame X60 Ultra - zapowiedź premiery robota sprzątającego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dreame Technology ponownie podnosi poprzeczkę, choć tym razem dosłownie ją… obniża – już 25 lutego na rynku pojawi się najnowsza propozycja chińskiego giganta technologicznego – Dreame X60 Ultra. Model został przedpremierowo zaprezentowany 5 lutego podczas konferencji w Warszawie, stając się jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości w kategorii robotów sprzątających. Jeśli do tej pory niskie prześwity pod meblami były wyzwaniem nie do pokonania, a wysokie progi stanowiły barierę nie do przeskoczenia dla standardowych robotów, nowy flagowiec Dreame udowadnia, że nie trzeba iść na kompromisy. To technologia powinna dostosować się do Twojego domu, a nie odwrotnie.







Ultra-smukły profil – odpowiedź na wyzwania nowoczesnych wnętrz

Dominującym trendem w aranżacji wnętrz są meble o niskim profilu, które – choć estetyczne – często utrudniają skuteczne sprzątanie tradycyjnym robotom. X60 Ultra został zaprojektowany tak, aby wyeliminować „martwe strefy”, w których gromadzi się kurz. Dzięki wysokości zaledwie 7.95 cm, najnowszy model w ofercie marki jest w stanie z łatwością dostać się pod niską sofę, łóżko czy szafkę RTV. To świetny przykład wykorzystania obudowy nie tylko jako zabieg stylistyczny, ale przede wszystkim jako realne rozwiązanie problemu dostępności – od teraz posiadacze takiego rodzaju mebli, nie będą musieli ich odsuwać ani „poprawiać” sprzątania po robocie.



Rekordowa moc w skali mikro

Mimo niespotykanie smukłej obudowy, X60 Ultra nie idzie na kompromisy w kwestii wydajności. Wręcz przeciwnie – marka śrubuje własne rekordy, oferując imponującą siłę ssania na poziomie 35.000 Pa. W połączeniu z nowym modelem szczotki, która skutecznie eliminuje problem wplątanych włosów, oraz uszczelnionym systemem przepływu powietrza, robot radzi sobie na każdej powierzchni – od gładkich parkietów po wymagające, gęste dywany. Równie imponująco wygląda walka z przeszkodami. Dreame dosłownie sięga wyżej – nowy model bez trudu pokonuje progi o wysokości aż 8.8 cm!



Wielki umysł w kompaktowej formie

Siła to jednak nie wszystko – Dreame postawiło także na inteligencję. W niewielkiej konstrukcji inżynierowie zamknęli potężny „mózg”. Zaawansowany system OmniSight zapewnia bezbłędną nawigację nawet w najbardziej skomplikowanych wnętrzach, rozpoznając i omijając ponad 280 typów obiektów. Co więcej, robot doskonale radzi sobie po zmroku, wykorzystując system adaptacyjnego podświetlenia. Rewolucja dotyczy także mycia podłóg – zastosowane termiczne pady mopujące utrzymują temperaturę powyżej 40°C, co gwarantuje znacznie skuteczniejszą walkę z uporczywymi plamami.



Technologia na wymiar

Dreame X60 Ultra to sprzęt stworzony z myślą o użytkownikach, którzy do tej pory musieli wybierać między designem wnętrza a jego idealną czystością. To rozwiązanie dedykowane właścicielom nowoczesnych apartamentów z niską zabudową meblową, a także domów o niestandardowym układzie, pełnych progów i zróżnicowanych poziomów. Jeśli Twoje wnętrze jest „trudne” dla standardowych robotów, nowy flagowiec Dreame udowadnia, że dla odpowiedniej technologii przeszkody nie istnieją.



Oficjalna premiera Dreame X60 Ultra oraz start oferty premierowej nastąpi już 25 lutego 2026 r.



















źródło: Info Prasowe - Dreame