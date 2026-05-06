Dreame – roboty sprzątające Matrix10 Pro, L50 Ultra AE i D30 Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Każdy dom ma swój unikalny charakter i robot sprzątający powinien zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb. Marka Dreame doskonale zdaje sobie sprawę z tego faktu, dlatego posiada szeroką ofertę domowych pomocników, która dziś poszerza się o kolejne modele – Matrix10 Pro, L50 Ultra AE oraz D30 Ultra. Zostały one zaprojektowane z myślą o różnych wyzwaniach, udowadniając, że technologia ułatwiająca życie powinna być dostępna dla każdego. Jak przyzwyczaiło Dreame, marka przygotowała specjalną ofertę premierową, która obowiązuje do 19 maja 2026 r. To idealny moment, by przekazać codzienne obowiązki w ręce inteligentnych maszyn i odzyskać czas na to, co naprawdę ważne.







Matrix10 Pro – robot-orkiestra

Model Matrix10 Pro to nowa propozycja w portfolio marki, będąca bardziej przystępną cenowo wersją flagowego Matrix10 Ultra. Nowy model zachowuje kluczowe cechy swojego poprzednika, jak system automatycznej wymiany padów mopujących wewnątrz stacji dokującej. Robot samodzielnie decyduje, czy w danej chwili potrzebuje mopów termicznych do salonu, szorujących do kuchni, czy chłonnych do łazienki. Za nieskazitelną czystość odpowiada potężna siła ssąca 30.000 Pa oraz system dwóch szczotek HyperStream Detangling DuoBrush, który skutecznie eliminuje problem splątanych włosów. Inteligentna stacja nie tylko dozuje trzy rodzaje dedykowanych płynów do różnych typów podłóg, ale również myje pady w wodzie o temperaturze 100°C i suszy je gorącym powietrzem. Dzięki technologii 3DAdapt robot precyzyjnie omija przeszkody, a wysuwane ramię MopExtend RoboSwing i szczotka boczna SideReach dbają o każdy centymetr krawędzi.



Sugerowana cena katalogowa Matrix10 Pro wynosi 3999 PLN. Do 19 maja można znaleźć go w promocji, w której otrzymujesz kupon rabatowy o wysokości 200 PLN do wykorzystania w sklepie, w którym dokonasz zakupu robota.





L50 Ultra AE – technologia rozcinania włosów i sierści

Model L50 Ultra AE, będący bardziej zaawansowaną wersją znanego i cenionego L40 Ultra AE to propozycja dla użytkowników poszukujących solidnego, w pełni autonomicznego urządzenia, które poradzi sobie z najtrudniejszymi domowymi zabrudzeniami, takimi jak sierść zwierząt czy długie włosy. Kluczowym wyróżnikiem tego modelu jest szczotka TriCut, która automatycznie rozcina włosy i sierść, zapobiegając ich blokowaniu się na wałku. Robot dysponuje imponującą siłą ssania 28.000 Pa oraz zaawansowanym systemem czyszczenia krawędzi MopExtend RoboSwing, który pozwala dotrzeć padom mopującym w każdy zakamarek. L50 Ultra AE inteligentnie zarządza czystością dywanów, unosząc mopy na wysokość 10,5 mm, aby uniknąć ich namoczenia. Całości dopełnia stacja bazowa ThermoHub, która dezynfekuje mopy w 100°C, oraz system AceClean DryBoard, ograniczający konieczność ręcznego czyszczenia samej stacji. To urządzenie, które doskonale poradzi sobie z codziennym sprzątaniem mieszkania, szczególnie takiego, w którym królują zwierzęta.



Sugerowana cena katalogowa L50 Ultra AE wynosi 2499 PLN. Do 19 maja można znaleźć go w promocji, w której otrzymujesz kupon rabatowy o wysokości 100 PLN do wykorzystania w sklepie, w którym dokonasz zakupu robota.





D30 Ultra – świetna wydajność w niskiej cenie

Wprowadzenie inteligentnych rozwiązań do domu nie musi wiązać się z ogromnymi nakładami finansowymi, co udowadnia model D30 Ultra, będący lepszym następcą D20 Ultra. To idealny wybór dla osób rozpoczynających swoją przygodę z zaawansowanymi robotami sprzątającymi lub jako prezent dla zapracowanego studenta. Mimo atrakcyjnej ceny, robot oferuje potężną siłę ssania 25.000 Pa oraz technologię MopExtend RoboSwing, dzięki której mopy wysuwają się do samej krawędzi mebli i ścian. Urządzenie posiada zaawansowane czujniki ultradźwiękowe do rozpoznawania dywanów i automatycznego unoszenia mopów, co zapewnia kompleksową opiekę nad całym domem. Stacja PowerDock gwarantuje do 100 dni bezobsługowego odkurzania, a także samodzielnie czyści i suszy mopy po każdym cyklu pracy.



D30 Ultra to dowód na to, że niska cena może iść w parze z wysoką jakością wykonania i realnym ułatwieniem codzienności. Sugerowana cena katalogowa D30 Ultra wynosi 1699 PLN.

























