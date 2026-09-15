Dreame prezentuje trzy nowe roboty sprzątające

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Dreame oficjalnie poszerza swoje portfolio o trzy kolejne modele robotów sprzątających: L60 Ultra, X50s Ultra oraz X60 Pro Master. Marka udowadnia tym samym, że uważnie wsłuchuje się w głosy użytkowników, oferując urządzenia dostosowane do kolejnych, zróżnicowanych grup odbiorców. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest bardziej przystępna cena, bezkompromisowa wydajność stacji bazowej, czy dyskretny i kompaktowy design, nowe propozycje marki pozwalają na pełną automatyzację porządków i idealne dopasowanie technologii do własnego stylu życia.







Każdy z debiutujących modeli został zaprojektowany z myślą o określonych oczekiwaniach użytkowników. Dreame L60 Ultra to nieco tańsza wersja poprzedniego modelu – X60 Ultra, oferująca topowe rozwiązania w bardziej przystępnej cenie. Z kolei Dreame X50s Ultra to perfekcyjne rozwiązanie dla osób poszukujących wydajnego robota sprzątającego z wysoce zaawansowaną stacją bazową i świetnymi parametrami. Ofertę wieńczy Dreame X60 Pro Master – rozwiązanie dla osób, które pragną dyskretnie wkomponować stację bazową robota w domową przestrzeń.



Dreame L60 Ultra – flagowe możliwości w nowej, przystępnej odsłonie

Jako tańsza wersja niezwykle popularnego poprzedniego modelu X60 Pro, robot sprzątający Dreame L60 Ultra przybliża topowe technologie jeszcze szerszej grupie odbiorców. Urządzenie dysponuje potężną siłą ssania na poziomie 35000 Pa generowaną przez oraz oferuje w pełni zautomatyzowaną stację PowerDock. To sprzęt stworzony po to, by cieszyć się idealnie czystymi podłogami, nie poświęcając na to cennego czasu. Robot wykorzystuje zaawansowany system AI-Enhanced 3D ToF Vision, który precyzyjnie rozpoznaje ponad 280 rodzajów przeszkód. Dzięki technologii Dual Flex Arm urządzenie automatycznie wysuwa szczotkę boczną oraz pad mopujący, aby wyjątkowo dokładnie usuwać zabrudzenia przy ścianach i w trudno dostępnych narożnikach. O higienę dba stacja bazowa, która myje pady w wodzie o temperaturze 100°C i automatycznie opróżnia zbiornik na kurz, a dedykowane funkcje Pet-Friendly Care ułatwiają utrzymanie porządku w domach ze zwierzętami.



Z okazji premiery tego modelu, Dreame przygotowało atrakcyjną ofertę: do 30 września 2026 r. każdy, kto zdecyduje się na zakup L60 Ultra otrzyma kompaktową suszarkę Dreame Mini w cenie 1 PLN.





Dreame X50s Ultra – potęga i doskonałość w nowym wydaniu

Dla wymagających użytkowników, poszukujących wydajnego robota z zaawansowaną stacją bazową i flagowymi parametrami, idealnym wyborem będzie Dreame X50s Ultra. Model ten wyróżnia się ultra-smukłym profilem o wysokości zaledwie 7.95 cm, co ułatwia mu docieranie pod wyjątkowo niskie meble. System ProLeap pozwala robotowi swobodnie pokonywać przeszkody o wysokości aż do 8.8 cm, a zaawansowana nawigacja z dwiema kamerami AI 4.0 identyfikuje ponad 280 typów obiektów. Robot doskonale radzi sobie także z myciem podłóg, korzystając z termicznych padów dociskających do podłoża z siłą 15 N. Wszechstronna, wielofunkcyjna stacja PowerDock pierze i suszy pady w temperaturze 100°C, automatycznie dozuje środek czyszczący, opróżnia zbiornik na kurz i przygotowuje urządzenie do pracy. A wszystko to przy niezwykle cichej pracy robota na poziomie 55 dB.





Dreame X60 Pro Master – mistrzowskie parametry dopasowane do Twojej przestrzeni

Model Dreame X60 Pro Master, to najlepszy dowód na to, że Dreame nie zapomina o fanach kompaktowych rozwiązań, chcących harmonijnie wkomponować robota sprzątającego w nowoczesne wnętrze. Ultra-kompaktowa stacja bazowa PowerDock charakteryzuje się wysokością wynoszącą zaledwie 24.9 cm. Została zaprojektowana tak, aby idealnie zmieścić się pod szafkami czy w zabudowie, a możliwość podłączenia stacji do kanalizacji sprawia, że robot staje się urządzeniem całkowicie bezobsługowym. W parze ze świetnym, dyskretnym wyglądem idą fenomenalne osiągi – generuje on kosmiczną siłę ssania sięgającą 42000 Pa.



Nowoczesna technologia Dual UltraExtend Arm pozwala wysunąć boczną szczotkę aż na odległość 12 cm, a pad mopujący nawet do 18 cm. Co więcej, model ten wykorzystuje technologię Thermal Deep Mop, mopując powierzchnie podgrzaną wodą o temperaturze 40°C w trakcie sprzątania, a nad dogłębną analizą otoczenia czuwa system AI OmniSight 3.0.

Parametry te są już znane z modelu X60 Pro Ultra Complete, który posiada klasyczną stację bazową, dlatego jeżeli nie zależy nam na przyłączu do kanalizacji, warto zwrócić uwagę właśnie na ten model.



Nowy standard czystości na wyciągnięcie ręki

Wprowadzenie na rynek modeli L60 Ultra, X50s Ultra oraz X60 Pro Master to kolejny śmiały krok Dreame w świecie pełnej automatyzacji domowych porządków i ułatwiania użytkownikom codziennego życia. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie każdy może znaleźć urządzenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb, zyskując tym samym bezcenny czas dla siebie i swoich bliskich.



Ceny i dostępność

Nowe modele dostępne są u autoryzowanych Partnerów oraz w oficjalnych kanałach sprzedażowych marki, w sugerowanych cenach katalogowych:

Dreame X50s Ultra - 3.799 PLN oraz w ofercie premierowej, do 30 września br. 3.399 PLN

Dreame L60 Ultra - 3.799 PLN oraz w ofercie premierowej, do 30 września br. wraz z suszarką Dreame Mini w cenie 1 PLN

Dreame X60 Pro Master - 6.799 PLN





































źródło: Info Prasowe - Dreame